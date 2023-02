GPT-3 to przedstawiciel sztucznej inteligencji, który od kilku tygodni tworzy serial pod obiecującym tytułem Nothing, Forever. Gdzie oglądać i czy warto?

Bot GPT-3 od kilku tygodni z powodzeniem tworzy w czasie rzeczywistym regularny serial. Nothing, Forever jest nadawany 24 godziny na dobę i gromadzi kilkutysięczną widownię, której za darmo serwuje niekończące się dawki emocji. Czy scenarzyści Netflixa powinni szukać innej pracy?

Co to jest Nothig, Forever?

Nothing, Forever jest serialem, a dokładnie strumieniem video, tworzonym od kilku tygodni przez sztuczną inteligencję. Pomysłodawcą i opiekunem konceptu jest studio Mismatch Media. Za fabułę, dialogi i surrealistyczną grafikę odpowiada bot OpenAI GPT-3.

Ze względu na stałe nadawanie Nothing, Forever to coś więcej, niż sitcom. GPT-3 tworzy go w czasie rzeczywistym, ale nie jest to zupełna świeżynka. Zastosowana technika animacji do złudzenia przypomina najlepsze czasy Minecraft, a fabuła jest inspirowana telewizyjnym dziełem Kroniki Seinfelda. W dużym skrótcie, była to mniej udana wersja serialu Przyjaciele, a oryginał zdzierżyć może tylko sztuczna inteligencja i garstka wiernych fanów.

Od tego standardu GPT-3 w swojej produkcji stara się szczególnie nie odchodzić, co komplikuje 24 - godzinny formatu nadawania. Trzymanie poziomu nie zawsze się udaje. Mimo to, Nothig, Forever potrafi dostarczyć porażających wrażeń. Oto próbka arcydzieła:

Dlaczego Nothing, Forever nie działa?

Nothing, Forever było udostępniane na platformie Twitch, a fani transmitowali ją także na kanałach YouTube. Losy bohaterów tej produkcji śledziło momentami nawet kilkanaście tysięcy obserwatorów. 6. lutego br. radosna twórczość GPT-3 została jednak zablokowana. Nothing, Forever naruszyło wytyczne dla społeczności Twitch.

Szczegóły nie są jasne. Być może sztuczna inteligencja zbyt dosłownie zainspirowała się niewybrednym humorem lat 90. Trzydzieści lat temu żarty z koloru skóry, niepełnosprawności i preferencji seksulanych były tolerowane. GPT-3 szczególnie nimi nie rzucało, ale stosując wzorzec, mogło nie dostrzegać, że tworząc parodię parodii, powinno oszędzać ludziom całej prawdy o nich.

Gdzie oglądać Nothing, Forever?

Jeśli naruszenie nie było poważne, kanał z Nothing, Forever wróci do działania za kilkadziesiąt godzin. Twitch mógł też całkowiecie usunąć tereść lub nałożyć blokadę 30 – dniową. Sprawdzać dostępność Nothing, Forever można, wykorzystując poniższy przycisk:



Używasz na własną odpowiedzialność.

W międzyczasie pozostają nam wspomnienia z początków produkcji, którą zachowali youtuberzy:

Treść edytowna na skutek brutalnej polityki platformy Twitch.

Źródło: Twitch, Mismatch Media, YouTube