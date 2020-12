Podczas The Game Awards 2020 zaprezentowany został nowy zwiastun gry Humankind, która bez oporów staje w szranki z kultową Cywilizacją.

Humanind bazuje na tych samych podstawach, co kolejne odsłony serii Civilization, ale równocześnie stanowi świeże spojrzenie na gatunek, w którym do tej pory król był tylko jeden. Ekipa Amplitude Studios, wraz z firmą SEGA, ma spore ambicje, a kolejne materiały pokazują, że to zdecydowanie może się udać. Na przykład takie jak ten, nawet pomimo tego, że niewiele poazuje samej gry…

Zobacz najnowszy zwiastun Humankind – prosto z The Game Awards 2020:

W Humankind stworzymy własną cywilizację i poprowadzimy ją od starożytności po współczesność. Kierując jej rozwojem, mamy olbrzymią swobodę, a sama rozgrywka jest równie złożona, co satysfakcjonująca. Mechanika została zaprojektowana tak, by faktycznie przyciągać do ekranu, ale też wynagradzać ten czas. Możesz zresztą dowiedzieć się na ten temat nieco więcej, czytając nasze pierwsze wrażenia.

Premiera Humankind odbędzie się wiosną.

Nie możesz się już doczekać? Przyda się jednak mimo wszystko odrobina cierpliwości, bo premiera gry Humankind została zaplanowana dopiero na przyszłoroczny kwiecień. Jeśli zaś chodzi o listę platform docelowych, to ta nie jest szczególnie długa i kończy się na pierwszym punkcie: komputerach osobistych.

