W Evil West polski producent znów zaprasza nas na Dziki Zachód. Ale tym razem wszystko jest inaczej. Zobacz zwiastun i dowiedz się dlaczego.

Zapowiedź Evil West – polskiej gry z akcją na Dzikim Zachodzie

Evil West to najnowsza gra studia Flying Wild Hog, które kojarzyć możesz przede wszystkim z bardzo udanej siekanki Shadow Warrior 2. Tym razem polski producent zaprasza nas na Dziki Zachód – inny jednak niż ten, jaki znamy z (również polskiego) Call of Juarez czy (genialnego) Red Dead Redemption. Naszemu bohaterowi przyjdzie się bowiem mierzyć z… potworami. I to potworami różnej maści.

Podobnie jak w przypadku Shadow Warrior, tak i w grze Evil West możemy liczyć na niezwykle dynamiczną rozgrywkę, ciekawy klimat i mnóstwo efektywnych pojedynków. Niestety nie wiemy na razie jak to wszystko ma wyglądać, bo zaprezentowany podczas gali The Game Awards 2020 zwiastun nie zawiera fragmentów gameplayu. Trailer stanowi jednak ciekawe wprowadzenie, dlatego zdecydowanie zachęcamy do jego obejrzenia. Oto on:

Zobacz oficjalny zwiastun Evil West, zapowiadający grę:

Pogramy solo i w trybie kooperacji, a do naszej dyspozycji oddanych zostanie wiele różnych typów broni. Na czym i kiedy? Evil West zmierza na pecety oraz konsole PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S i Xbox One. Premiera odbędzie się w przyszłym roku, ale dokładnej daty niestety nie znamy.

Źródło: Flying Wild Hog

