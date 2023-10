Komputer z Czarnobyla. Udało się go uruchomić

Katastrofa elektrowni atomowej w Czarnobylu miała miejsce w 1986 r. Od tego czasu technologia zmieniła się nie do poznania. Warto więc przyjrzeć się projektowi twórców na YouTube, którym udało się odtworzyć komputer, który był używany w Czarnobylu.

Rynek komputerów w Polsce w latach 80. niemal nie istniał. W USA natomiast królował sprzęt 8-bitowy, który dla wielu dziś jest tylko krótkim rozdziałem w długiej historii rozwoju komputerów. Mimo wszystko jednak, i w tamtych czasach wykorzystywano komputery do obsługi wielu zadań – nie inaczej było w czarnobylskiej elektrowni.

Twórcy kanału Chornobyl Family na YouTube postanowili podjąć się karkołomnego zadania i odtworzyć sprzęt, który był używany w elektrowni. Zrekonstruowany komputer jest tym samym, który niegdyś służył pracownikom obiektu w Czarnobylu. Jedno jest pewne – Crysis na tym nie pójdzie. Jakie więc maszyna miała parametry?

Komputer z elektrowni atomowej w Czarnobylu

Specyfikacji komputera używanego kilkadziesiąt lat temu w Czarnobylu nie można w żaden sposób zestawić nawet z najsłabszymi dziś jednostkami. Głównym elementem zapewniającym płynną pracę zrekonstruowanego komputera jest klon procesora Intel 8086.

Z uwagi na trwającą w tamtych latach wojnę gospodarczą na linii USA-ZSSR, wiele zachodnich nowinek technologicznych było zwyczajnie kopiowanych, w efekcie czego powstawały produkty jak wojskowy procesor ES-1841 na podstawie ES-1845, który natomiast powstał jako odpowiednik Intela 8086.

Wspomniany wcześniej ES-1845 w czarnobylskim komputerze charakteryzuje się taktowaniem na poziomie 5 MHz. Dziś to wartość wielce odległa od minimalnych standardów, ale w czasach swojej świetności było to dość wydajne rozwiązanie. Dla przykładu, Commodore 64 pracował pod kontrolą procesora o taktowaniu… 1 MHz.

Kontrolę nad podzespołami sprawuje w komputerze z Czarnobyla koln DOS-a. alphaDos, bo tak go nazwano, był w istocie przetłumaczoną wersją wspomnianego systemu. Komputer jest też naturalnie wyposażony w stację do obsługi dyskietek ze specjalistycznym oprogramowaniem. Co ciekawe, autorzy filmu na YouTube zdobyli rzeczone programy i uruchomili je na zrekonstruowanym komputerze. Jak natomiast działa leciwy sowiecki komputer? Jeśli jesteście ciekawi, przyjrzyjcie się powyższemu nagraniu z YouTube.