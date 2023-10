Kultowe komputery G4M3R doczekały się metamorfozy. Zaskakują nie tylko nowym designem

Zestawy G4M3R ewoluują, stając się jeszcze doskonalszymi komputerami dla graczy. Efektywne chłodzenie i cichsza praca to nie wszystko czego można się spodziewać. Modernizację przeszyły również kluczowe podzespoły i obudowa. W odświeżonych seriach G4M3R Hero pojawia się także zupełnie nowy model: Hero Plus.

Nowe komputery G4M3R

G4M3R-y od zawsze cechują skrupulatnie dobrane komponenty, które wyróżniają się doskonałą wydajnością i unikatowymi rozwiązaniami. Szeroka oferta sprzętów pozwala, aby zarówno początkujący, jak i zaawansowani gracze znaleźli komputer, który będzie do nich idealnie dopasowany.

Jednak w najnowszych modelach twórcy kultowych G4M3R-ów postanowili pójść jeszcze o krok dalej. I tak bazując na uwagach oraz sugestiach społeczności i ekspertów udało się wprowadzić kluczowe innowacje, które sprawiają, że na widok nowych G4M3R-ów serce graczy zabije jeszcze mocniej.

Główne cechy odświeżonych komputerów G4M3R

Innowacyjne systemy chłodzenia : autorskie konstrukcje opracowane z myślą o zminimalizowaniu hałasu i utrzymaniu optymalnych temperatur, dzięki usprawnieniu zarówno systemu powietrznego (w G4M3R Hero), jak i wodnego (w G4M3R Hero+) oraz nowym, wolnoobrotowym wentylatorom.

: autorskie konstrukcje opracowane z myślą o zminimalizowaniu hałasu i utrzymaniu optymalnych temperatur, dzięki usprawnieniu zarówno systemu powietrznego (w G4M3R Hero), jak i wodnego (w G4M3R Hero+) oraz nowym, wolnoobrotowym wentylatorom. Obsługa nowych standardów : płyty główne z obsługą szybszej pamięci RAM DDR5 i zestawu standardów: Wi-Fi 6E, USB typu C czy Bluetooth 5.0.

: płyty główne z obsługą szybszej pamięci RAM DDR5 i zestawu standardów: Wi-Fi 6E, USB typu C czy Bluetooth 5.0. Najnowsza generacja podzespołów : w tym procesory Intel Core 13. i 14. generacji, AMD Ryzen 7000 oraz karty graficzne GeForce RTX 4000, które obsługują wyjątkowe techniki: DLSS 3, DLSS 3.5, Reflex oraz ray tracing i path tracing. Wszystko to z myślą o zapewnieniu najwyższej jakości rozgrywki.

: w tym procesory Intel Core 13. i 14. generacji, AMD Ryzen 7000 oraz karty graficzne GeForce RTX 4000, które obsługują wyjątkowe techniki: DLSS 3, DLSS 3.5, Reflex oraz ray tracing i path tracing. Wszystko to z myślą o zapewnieniu najwyższej jakości rozgrywki. Nowoczesny design : połączenie nowej obudowy, wentylatorów i systemów chłodzenia z efektownym podświetleniem RGB.

: połączenie nowej obudowy, wentylatorów i systemów chłodzenia z efektownym podświetleniem RGB. Współpraca z Fractal Design: obudowa , która zapewnia łatwą wymianę komponentów oraz skuteczną cyrkulację powietrza.

, która zapewnia łatwą wymianę komponentów oraz skuteczną cyrkulację powietrza. Rozszerzona linia produktów: wprowadzenie nowego modelu G4M3R Hero+ łączącego najlepsze cechy serii Hero i Elite.

Biorąc to wszystko pod uwagę, śmiało można powiedzieć, że komputery G4M3R nie tylko podążają za trendami, ale także ustanawiają nowe standardy w branży, nieustannie dbając o to, by w świecie gamingu być synonimem wydajności, jakości i niezawodności.

Komputer G4M3R Hero

Nowe komputery G4M3R Hero i Hero+ już w sprzedaży

Oferta na odświeżone komputery G4M3R Hero i nową serię Hero+ jest już dostępna w x-komie. Przy zakupie modelu Hero+ otrzymujesz bezpłatną ochronę on-site przez rok.

Komputer G4M3R Hero+

W najbliższych tygodniach możemy spodziewać się kolejnych komfiguracji sprzętowych w linii G4M3R. Komputery G4M3R Hero i Hero+ to nie tylko wysoka wydajność w grach i autorskie rozwiązania, ale także dodatkowe zalety w postaci 36-miesięcznej gwarancji door-to-door z naprawą do 7 dni.

Źródło: materiały prasowe x-kom