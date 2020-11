Komputronik musi czasowo zamknąć swoje sklepy w galeriach handlowych. Zanim to jednak uczyni, zaprasza do nich i ogłasza wielką wyprzedaż.

Częściowy lockdown od soboty. Zakupów w galeriach handlowych nie zrobisz

Pandemia trwa, a nawet nabiera na sile. W efekcie rząd zdecydował się na wprowadzenie kolejnych obostrzeń. Od najbliższej soboty (7 listopada) nie będą funkcjonowały kina, teatry i inne placówki kultury, jak również sklepy w galeriach handlowych. Na zakupy elektroniki w takich punktach masz więc czas jedynie do piątku i dobrze zrobisz, jeśli udasz się do pobliskiego salonu Komputronik. Dlaczego?

...Ale dziś dopiero czwartek – ruszaj do Komputronik i kupuj z rabatami do 70%

Właściwie już to powiedzieliśmy, ale niech to wybrzmi: do 6 listopada trwa wielka lockdownowa wyprzedaż. Podczas tej akcji możesz kupić laptopy, komputery stacjonarne, smartfony, telewizory, sprzęt audio oraz duże i małe AGD taniej nawet o 70 procent. Nie jesteśmy w stanie podać ci konkretnych produktów, bo wszystko zależy od aktualnych stanów magazynowych. Przejście się i poprzyglądanie się nic jednak nie kosztuje.

No dobra, ale gdzie się przejść? Poniżej wstawiamy listę 23 stacjonarnych salonów Komputronik w galeriach handlowych, w których organizowana jest lockdownowa wyprzedaż elektroniki:

Białystok (G. Antoniuk)

Bydgoszcz (G. Zielona Arkady)

Gdańsk (G. Bałtycka)

Gorzów Wielkopolski (C.H. Panorama)

Jarosław (G. Stara Ujeżdżalnia)

Katowice (C.H. Silesia City Center)

Kościerzyna (G. Kościerska)

Kraków (C.H. M1)

Lublin (C.H. Plaza)

Lublin (C.H. Tesco)

Łódź (C.H. Manufaktura)

Nowy Sącz (G. Sandecja)

Poznań (C.H. Malta)

Poznań (C.H. Plaza)

Radom (C.H. przy Struga)

Rzeszów (C.H. Nowy Świat)

Sieradz (C.H. Galeria Sieradzka)

Warszawa (C.H. Arkadia)

Warszawa (C. H. Mokotów)

Warszawa (G. Młociny)

Warszawa (C.H. Reduta)

Wrocław (C.H. Magnolia)

Zgorzelec (C.H. Plaza)

Jeśli skorzystasz z okazji, to daj znać w komentarzu, co udało ci się kupić albo też co ciekawego wypatrzyłeś. Pozostali czytelnicy będą ci wdzięczni!

Informacja: benchmark.pl współpracuje z Komputronik.pl w ramach afiliacji.

Źródło: Komputronik, informacja własna