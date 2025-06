T-Mobile wprowadza wielką zmianę w ofercie. Jest prościej, ale z haczykami

Zaktualizowana oferta T-Mobile obejmuje tylko jeden abonament komórkowy. Operator nazwał go "Po prostu".

Dotychczas abonenci T-Mobile mieli do wyboru cztery różne plany w cenach od 40 do 95 zł/mies. - XS, S, M oraz L. To już przeszłość, bo od 25 czerwca na nowych klientów czeka tylko jedna, całkowicie nielimitowana oferta "Po prostu".

T-Mobile z uproszczoną ofertą. Warunki abonamentu "Po prostu"

Standardowa cena abonamentu wynosi 85 zł miesięcznie. Klienci mogą ją obniżyć do 75 zł miesięcznie, korzystając z dwóch rabatów po 5 zł każdy; jednego za wyrażenie zgód marketingowych i drugiego za korzystanie z obsługi elektronicznej (e-faktura i korespondencja e-mail).

Abonament obejmuje:

nielimitowane rozmowy na numery komórkowe i stacjonarne w kraju i w roamingu na terenie Unii Europejskiej;

nielimitowane wiadomości SMS i MMS w kraju i w roamingu UE;

internet 5G w kraju bez limitu danych i prędkości.

Abonament zawierany jest na 24 miesiące. Po tym okresie automatycznie przekształca się w umowę na czas nieokreślony, o ile klient nie złoży wypowiedzenia.

Haczyki? Przede wszystkim T-Mobile zaznacza, że:

po upływie 24 miesięcy cena abonamentu wzrośnie o 10 zł, a następnie o 10 zł po każdym kolejnym roku;

karta SIM dostarczana w ramach oferty “Po prostu” nie jest przeznaczona do użytku w modemach ani routerach, co ma zapobiec przeciążeniom sieci.

Klienci T-Mobile mogą także dokupić kolejne numery po niższych stawkach czy skorzystać z oferty łączonej z domowym światłowodem czy telewizją. Za 49 zł można wykupić 14-dniowy pakiet no limit w strefie 1A, ale limit do maksymalnie dwa takie pakiety do 30 września.

Dotychczasowi abonenci T-Mobile mogą przesiąść się na "Po prostu" po zakończeniu umowy lub w dowolnym momencie.

T-Mobile nazywa wprowadzone zmiany "burzeniem branżowych barier". Operator powołuje się na dane, według których wygoda i prostota to kluczowe aspekty dla 94 proc. klientów.

Nie jest to jedyna istotna nowość w tej sieci. Klienci T-Mobile mogą korzystać z wirtualnego asystenta Magenta AI.