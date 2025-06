T-Mobile odpalił "własnego" asystenta. Sprawdziłem, co potrafi Magenta AI

T-Mobile postanowił zacieśnić współpracę z Perplexity. Inteligentna odpowiadarka jest teraz wbudowana bezpośrednio w aplikację operatora.

Od kilku miesięcy T-Mobile oferuje swoim klientom 12-miesięczny dostęp do Perplexity Pro za darmo. Kolejny owoc współpracy to integracja usługi z apką Mój T-Mobile na Androida i iOS.

Wirtualny asystent Magenta AI w Mój T-Mobile. To Perplexity w przebraniu

Choć T-Mobile nazwał "swoją" sztuczną inteligencję Magenta AI, usługa nie została przez niego zbudowana od podstaw. Za generowanie odpowiedzi odpowiada zewnętrzny silnik Perplexity, co - z punktu widzenia klientów operatora - ma swoje zalety, ale i wady.

Zacznijmy od tego, że póki co nie odnotowałem w Magenta AI żadnych przejawów faworyzacji czy cenzury. Asystent chętnie chwali oferty innych sieci i nie unika podawania niewygodnych dla T-Mobile faktów.

Jako minus odbierane może być jednak to, że usługa Magenta AI nie jest powiązana z kontem T-Mobile ani nawet "świadome" swojego istnienia. Sztuczna inteligencja przedstawia się jako Perplexity, a zapytana choćby o saldo T-Mobile odsyła do czatu operatora.

Przy tym wszystkim Magenta AI ma póki co mocno ograniczoną funkcjonalność względem Perplexity i uboższy interfejs. W aplikacji Mój T-Mobile próżno szukać trybu głosowego, funkcji analizowania obrazów i dokumentów czy możliwości ręcznej zmiany preferowanego modelu językowego. Ba - asystenta Magenta AI nie da się nawet powiązać z kontem Perplexity, więc nawet jeśli ktoś otrzymał dostęp do planu Pro od operatora, to i tak musi korzystać z zewnętrznej aplikacji.

Magenta AI (po lewej) i Perplexity (po prawej)

Warto jednak odnotować, że to dopiero pierwsze kroki. T-Mobile zapowiada, że planowane jest już wdrożenie pomocy w obsłudze konta, umów i płatności abonentów.