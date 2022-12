Firma Lenovo przygotowała atrakcyjną promocję dla osób kupujących laptopy. Przy zakupie wybranych modeli można odzyskać część poniesionych kosztów – to dobra okazja na zakup nowego sprzętu lub sprawienie bliskiej osobie prezentu.

Nowa promocja Lenovo ma ułatwić zakup laptopa do gier, pracy czy po prostu do domu. Co zrobić, by odzyskać pieniądze?

Promocja na laptopy Lenovo Yoga, IdeaPad i Legion

W promocji biorą udział modele z serii Lenovo Yoga, IdeaPad, IdeaPad Gaming i Legion – w przypadku modeli z serii IdeaPad i Yoga kupującym przysługuje zwrot w wysokości 200 zł, a w przypadku urządzeń gamingowych z serii IdeaPad Gaming 3 oraz Legion - aż 400 zł.

Do tego każdy kupujący może wybrać dodatkowy prezent – unikalną naklejkę na obudowę laptopa, lub nakładkę na klawiaturę z alfabetem ukraińskim. Dodatki zostaną dostarczone kurierem, więc nie trzeba się martwić o czas czy dodatkowe koszta.



Przy zakupie laptopów można dodatkowo otrzymać nakładkę na klawiaturę z alfabetem ukraińskim lub unikalną naklejkę na obudowę

Nowa promocja pozwoli zaoszczędzić sporo pieniędzy – nowy laptop przyda się w domu lub w pracy, ale może być również świetnym pomysłem na prezent. W akcji biorą udział wszystkie modele z serii Yoga, IdeaPad i Legion, ale zakupu należy dokonać w terminie od 21 grudnia 2022 roku do 15 stycznia 2023 roku w sklepie Delkom.pl, Komputronik.pl, X-kom.pl, Euro.com.pl, Mediaexpert.pl, Sferis.pl, Mediamarkt.pl, Morele.net oraz Neonet.pl.

Po zakupie laptopa objętego promocją, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy. Do formularza trzeba dołączyć dowód zakupu oraz skan wyciętego numeru seryjnego oraz kodu kreskowego urządzenia. Wszystkie szczegóły oraz listę modeli objętych promocją znajdziecie na tej stronie.

Źródło: Lenovo