Niedługo po zajawce opublikowanej przez artystę na Twitterze poznaliśmy szczegóły współpracy Eda Sheerana z Niantic, studiem odpowiedzialnym za Pokemon GO. To właśnie w tej grze trenerzy małych potworków będą mogli obejrzeć specjalny koncert.

Trenerzy pokemonów, jesteście gotowi na występ Eda Sheerana?

Jeśli nie - macie jeszcze chwilę, aby się przygotować lub dołączyć do świata Pokemon GO. Pierwsza informacja o współpracy Sheerana z Niantic pojawiła się 16 listopada na profilu wokalisty na Twitterze.

W końcu jednak poznaliśmy szczegóły - na co zatem mogą przygotować się gracze? Najważniejszym wydarzeniem będzie sam koncert, który zaplanowano na 22 listopada o godzinie 20:00 (czasu polskiego). To właśnie wtedy rozpocznie się występ Eda Sheerana, który wykona kilka hitów z najnowszego albumu “=” (m.in. Bad Habits, Shivers, Perfect, Thinking Out Loud).

Jeśli nie zdążysz na koncert transmitowany na żywo - nic musisz się martwić. Spóźnialscy będą mogli odtworzyć powtórkę do 30 listopada.

Pojawią się też specjalne bonusy, a chętni mogą odebrać darmowy przedmiot w grze

Koncert to nie jedyna atrakcja przygotowana przez Niantic. Z racji tego, że Ed Sheeran jest fanem wodnych pokemonów - w trakcie trwania wydarzenia to właśnie one będą pojawiać się w grze nieco częściej.

Nadchodzący event to również okazja na zdobycie specjalnego potworka, Squirtle w okularach przeciwsłonecznych - jeśli zatem brakuje Wam go w kolekcji, to dobry moment na polowanie!

Pokemony, które można spotkać podczas wydarzenia w Pokemon GO

Fani Sheerana będą zadowoleni z jeszcze jednej rzeczy, której zdobycie jest banalne. Wszyscy chętni mogą odebrać darmowy przedmiot w grze - bluzę z nadrukiem nawiązującym do najnowszego albumu “=”. Wystarczy użyć kodu: VVM87WGMMUZHTB8X. bezpośrednio w grze lub na stronie Niantic.

To jak, kto z Was dołączy do koncertu? Dajcie znać w komentarzach, czy są tutaj zapaleni zbieracze pokemonów.

