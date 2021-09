Studio Niantic odpowiedzialne za produkcję Pokemon GO ogłosiło właśnie całkowite zamknięcie gry AR stworzonej na podstawie planszówki. Catan: World Explorers znika na dobre.

Przenoszenie gry planszowej do wirtualnego świata AR nie okazało się dobrym rozwiązaniem

Catan: World Explorers zostało zaprezentowane w 2019 roku. Od początku wiele wskazywało na to, że tytuł będzie cieszył się popularnością. W końcu za produkcję odpowiadało studio Niantic (ekipa od Pokemon GO), które wie, jak zrobić dobrą grę AR.

Oprócz tego gra była całkowicie oparta o jedną z popularniejszych na świecie gier planszowych - Catan.

Catan: World Explorers na telefonie

Rzeczywistość niestety okazała nieco brutalna - i twórcy Catan: World Explorers ogłosili właśnie całkowite zamknięcie gry, która przez rok funkcjonowała jako beta we wczesnym dostępie.

Serwery Catan: World Explorers będą funkcjonować do 18 listopada. Zakupy w aplikacji zostały wyłączone w momencie publikacji ogłoszenia przez Niantic.

Niantic tłumaczy decyzję trudnościami w przeniesieniu systemów handlu, eksplorowania oraz budowania z gry planszowej do wirtualnego świata w telefonie. Trudno się temu nie dziwić - szczególnie biorąc pod uwagę, że rozgrywka w planszówkach zwykle toczy się na określonym obszarze i ma swój koniec po spełnieniu danych warunków.

Odwzorowanie tego w grze, której obszar miał być nieograniczony było zbyt problematyczne i każda zmiana skutecznie zmniejszała podobieństwo do swojego fizycznego, planszowego pierwowzoru Catan.

Twórcy gwarantują, że lekcje wyniesione z produkcji Catan AR z pewnością przeniosą do kolejnych tytułów. Czy jednak będzie to kolejna interpretacja gry planszowej?

Co sądzicie o zamknięciu Catan: World Explorers? Uważacie, że przenoszenie planszówek do smartfonów to dobry pomysł? Dajcie znać w komentarzach.

Źródło: techraptor.net