Koneser Technologicznie to targi technologiczne, na których nie może was zabraknąć. Organizator przygotował masę atrakcji – komputery z grami, stanowiska edukacyjne, a nawet sekcję robotów i druku 3D.

Koneser Technologicznie – jakie atrakcje czekają na odwiedzających?

Koneser Technologicznie to wydarzenie organizowane przez firmę Blue Technology S.A, właściciela marki Hyperbook. Jakie atrakcje czekają na odwiedzających?

Odwiedzający będą mogli zagrać w najnowsze hity m.in. w Rainbow Six Siege, Apex, Assassin’s Creed Valhalla, Far Cry 6, Call of Duty: Warzone czy też Rocket League. Co ważne, będzie można tutaj sprawdzić się także w turniejach Rainbow Six 1v1, a także licznych turniejach retro np. w Icy Tower. Uczestnicy będą mogli wygrać m.in. biurka ProGamer, gry wydawnictwa Ubisoft, figurki kolekcjonerskie Rainbow Six i wiele innych nagród.



Dla fanów gier retro przygotowano m.in. komputery z Quake 3 Arena

Nie zabraknie też atrakcji dla miłośników starszych gier. Fundacja Dawne Komputery i Gry przygotowała strefę retro, w ramach której udostępnione zostanie NES (Super Mario, Excitebike), Nintendo 64 (Mario Kart 64, Super Smash Bros), Atari 65XE (Yoomp!), Commodore 64 (Boulder Dash, River Raid) oraz komputery z Windowsem XP spięte w sieć (będzie można pograć w Worms Armageddon, czy Quake III Arena).



Podczas targów będzie można zapoznać się z drukarką Flashforge Creator 3

Koneser Technologicznie to też masa atrakcji związanych z edukacją. Na stoisku EduVR będzie można przeprowadzać proste eksperymenty laboratoryjne z użyciem gogli VR, w strefie druku 3D będzie można zobaczyć drukarki 3D do edukacji i szybkiego prototypowania, natomiast firma Elephant Robotics przywiezie ze sobą współpracujące ramiona robotów, stosowane w maszynach przemysłowych. Fundacja IT Girls będzie inspirować dzieci, by rozwijały się w kierunkach związanych z nowymi technologiami i informatyką.

Na odwiedzających czeka też Wirtualny Teatr Historii przygotowany przez Fundację Koncept Kultura. Do tego sklepik Point Games z grami planszowymi, książkami, komiksami, mangami i gadżetami z gier. Będzie więc co odwiedzać.

Kiedy odbywają się targi Koneser Technologicznie?

Targi Koneser Technologicznie odbędą się 15 października 2022 w godzinach 10:00 – 20:00 w Centrum Praskim Koneser (Butelkownia) w Warszawie. Wstęp jest bezpłatny, ale należy pobrać bilet z tej strony (spieszcie się, bo ilość jest ograniczona).

Źródło: Hyperbook