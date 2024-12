Ogrzewanie węglem wciąż popularne w Polsce, ale rosnące ceny energii i ekologiczne normy skłaniają do poszukiwań alternatyw. Dane pokazują, że są nowe, tańsze źródła ciepła i Polacy chętnie w nie inwestują.

Każdy z nas stale szuka sposobów, by za ogrzewanie płacić mniej. Staramy się też podążać za zmianami i odchodzić od paliw kopalnianych, które są szkodliwe dla środowiska. Dlatego też zmieniają się najczęściej wybierane przez Polaków systemy grzewcze, co pokazują dane m.in. Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Chociaż przez pewien czas program "Czyste powietrze" wywołał ogromne zainteresowanie pompami ciepła, to ostatnio najpopularniejsze były kotły na biomasę.

Polacy odchodzą od pomp ciepła z powodu wysokich rachunków

Jak podaje Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w 2024 roku najwięcej wniosków o dofinansowanie dotyczyło kotłów na biomasę, co w poprzednich miesiącach stanowiło blisko 50 proc. wszystkich podań. Ostatnie dane z września 2024 r. pokazują, że aż 51 proc. wszystkich złożonych wniosków o dotację dotyczyło właśnie kotłów na pellet. Na drugim miejscu są kotły gazowe kondensacyjne, a dopiero na trzecim pompy ciepła. Te ostatnie, które wcześniej dominowały, odnotowały znaczący spadek zainteresowania. Taka sytuacja miała miejsce po licznych sygnałach od użytkowników, którzy wskazywali na rosnące rachunki za energię elektryczną.

Formalnościom związanym z pompami ciepła przyjrzał się również Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, który odkrył, że większość modeli importowanych spoza UE nie spełniała niezbędnych norm. Te wydarzenia doprowadziły do spadku zaufania do tej technologii i skłoniły ludzi do szukania alternatyw. Do tego przyczyniły się też spadające ceny pelletu.

Kotły na biomasę lepsze dla portfela i bardziej odporne na awarie prądu

Co ciekawe, w Polsce węgiel jest nadal częstym wyborem do ogrzewania domów, co potwierdza badanie przeprowadzone w sezonie grzewczym 2023/2024 przez Polską Izbę Gospodarczą Sprzedawców Węgla. Wynika z niego, że obecnie 28 proc. Polaków korzysta z węgla jako źródła ogrzewania dla swoich domów i mieszkań. Z tych użytkowników, 61 proc. wybiera grube sortymenty tego paliwa. Oba te wskaźniki wykazują nieznaczny spadek w porównaniu z poprzednim sezonem, gdy wynosiły one odpowiednio 32 proc. dla użycia węgla oraz 64 proc. dla wybieranych sortymentów grubych. Zainteresowanie zmianą źródła ciepła wzrosło do 12 proc. badanych w poprzednim sezonie grzewczym. Pompy ciepła, choć jeszcze niedawno popularne, straciły na znaczeniu, co pokazują też dane z programu "Czyste Powietrze" (NFOŚiGW). Tylko 20 proc. badanych planuje ich użycie, w przeciwieństwie do ogrzewania gazowego czy kotłów na biomasę, które zyskują na popularności.

Kotły na biomasę mogą zasilać pellet czy drewno, a te surowce są znacznie tańsze od węgla. Nie wymagają też dużego zużycia energii elektrycznej, co czyni je bardziej odpornymi na awarie zasilania niż pompy ciepła. Zasilanie awaryjne takich kotłów na biomasę może być realizowane przy użyciu agregatów o niewielkiej mocy. Jedną z istotnych korzyści związanych z wykorzystaniem biomasy jako źródła energii jest fakt, iż jej spalanie wywiera znacznie mniejszy wpływ negatywny na środowisko w porównaniu do paliw kopalnych. Proces ten generuje dwutlenek węgla, który jednak jest równoważony przez jego absorpcję przez rośliny uprawne. Dzięki temu, ilość CO2 w atmosferze nie wzrasta, ponieważ jego produkcja jest zrównoważona z ilością wcześniej zmagazynowaną przez rośliny. Co więcej, biomasa charakteryzuje się dużo niższą zawartością siarki niż ropa naftowa czy węgiel kamienny. Emisja związków siarki z pieców grzewczych jest niebezpieczna dla zdrowia wszystkich, tym samym obniżenie tych emisji jest szczególnie korzystne.

Z pewnością wizja europejskich regulacji zakazujących kotłów gazowych coraz bardziej skłania Polaków do rozważenia biomasy jako realnej alternatywy. Eksperci wskazują, że nie ma uniwersalnej metody grzewczej odpowiedniej dla wszystkich budynków. Kluczowe jest dobre dopasowanie technologii do specyfiki budynku oraz lokalizacji, co wpływa na opłacalność inwestycji.

Źródło grafiki: Adobe Stock