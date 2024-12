Niemcy postawili dom z drukarki 3D. Tanie mieszkania to przyszłość

W Lünen zakończono budowę pierwszego w Niemczech budynku mieszkalnego stworzonego przy użyciu technologii druku 3D. Innowacyjne podejście pozwoliło na zaoferowanie mieszkańcom lokali w bardzo przystępnych cenach.

Technologia druku 3D rozwija się w niezwykle szybkim tempie, obejmując coraz szersze obszary zastosowań. To już nie tylko tworzenie prototypów czy niewielkich przedmiotów, ale również budowa całych budynków.

W 2023 roku w Niemczech ogłoszono budowę bloku socjalnego z wykorzystaniem technologii druku 3D, jednak wtedy jedynie część konstrukcji została wykonana w ten sposób. Tym razem niemieccy inżynierowie postanowili pójść o krok dalej i w Lünen zrealizowali cały blok przy użyciu drukarki 3D.

Niemcy postawili dom z drukarki 3D

Prace budowlane i ziemne ruszyły w czerwcu 2023 r., jednak sama budowa domu trwała jedynie 118 godzin, czyli niespełna pięć dni. Apartamentowiec został wzniesiony na działce o powierzchni 651 m², a jego całkowita powierzchnia mieszkalna wynosi 423,99 m².

W budynku znajdują się w sumie sześć mieszkań: trzy dwupokojowe o powierzchni 60 m² każde oraz trzy trzypokojowe o powierzchni 80 m² każde.

Tanie mieszkania z drukarki 3D

Jak podaje niemiecki serwis RUHR24, pierwsi mieszkańcy już zamieszkali w nowych lokalach. Przyciągnęły ich nie tylko innowacyjna technologia budownictwa, ale również wyjątkowo niskie ceny mieszkań. Koszt najmu w budynku wydrukowanym w technologii 3D wynosi zaledwie 6 euro za metr kwadratowy, co jest możliwe dzięki niskim kosztom produkcji oraz wsparciu finansowemu ze środków publicznych. Dla przykładu średnia cena za metr kwadratowy w Warszawie wynosi obecnie 16100 zł.

Budowa została dofinansowana kwotą 400 tys. euro przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Spraw Komunalnych, Budownictwa i Cyfryzacji Nadrenii Północnej-Westfalii w ramach programu „Innowacje w budownictwie”. Dodatkowo na rozwój projektu przeznaczono 1,3 mln euro z funduszy publicznych.



Mieszkańcy już zamieszkali w wydrukowanym domu (foto: Ministerstwo Tożsamości Regionalnej, Społeczności i Samorządu Lokalnego, Budownictwa i Cyfryzacji Nadrenii Północnej-Westfalii)

Czeka nas rozwój budownictwa z drukiem 3D?

Co kilka miesięcy pojawiają się informacje o kolejnych budynkach powstających dzięki technologii druku 3D. Jednym z głównych celów projektu było zdobycie praktycznego doświadczenia w realizacji takich konstrukcji. Zdobyta wiedza ma posłużyć do rozwijania podobnych inicjatyw oraz stworzenia ustandaryzowanych procedur w przyszłości. Można więc przypuszczać, że liczba projektów podobnych do budynku w niemieckim Lünen będzie systematycznie rosnąć.

foto na wejście: Olaf Fuhrmann/Funke Foto Services/Imago