Koniec wsparcia dla Windows 10. Co zrobić z komputerem po 2025 roku?

Koniec wsparcia dla Windows 10 nadchodzi w 2025 roku, co stawia miliony komputerów w trudnej sytuacji. Zamiast kupować nowy sprzęt, warto rozważyć alternatywy, które pozwolą nadal korzystać z obecnych urządzeń.

Z końcem wsparcia dla Windows 10 w październiku 2025 roku, miliony komputerów mogą stać się bezużyteczne. Szacuje się, że aż 240 milionów urządzeń nie spełnia wymagań Windows 11, co oznacza, że ich użytkownicy staną przed trudnym wyborem: wymiana sprzętu lub szukanie alternatyw. Co więcej, aż 40% komputerów używanych w przedsiębiorstwach nie może zostać zaktualizowanych do nowszej wersji systemu, co może dotyczyć nawet 400 milionów urządzeń .

Przymusowa aktualizacja do Windows 11

Jednym z rozwiązań jest wymuszenie instalacji Windows 11 na komputerze z Windows 10, mimo że oficjalnie nie jest to wspierane przez Microsoft. Narzędzia takie jak Rufus mogą pomóc w obejściu wymagań systemowych, jednak wiąże się to z ryzykiem problemów z działaniem systemu .

Co to jest Rufus? Rufus to darmowe narzędzie do tworzenia bootowalnych nośników USB, takich jak pendrive'y, które można używać do instalacji systemów operacyjnych, w tym Windows i Linux. Rufus pozwala na przygotowanie nośnika do instalacji systemu, omijając przy tym pewne wymagania, takie jak te stawiane przez Windows 11. Jest szczególnie przydatny, gdy trzeba zainstalować system na komputerze, który nie spełnia wszystkich oficjalnych wymagań lub gdy chce się zainstalować system z niestandardowych obrazów ISO. Pobierz Rufus

Przejście na Linux lub ChromeOS

Dla tych, którzy nie chcą kupować nowego sprzętu, dobrą opcją może być instalacja Linuxa lub ChromeOS Flex. Oba systemy są darmowe i mogą znacznie przedłużyć życie starszych komputerów. Linux jest szczególnie polecany, gdyż można go zainstalować nawet na bardzo starych urządzeniach, a ChromeOS Flex pozwala na używanie komputera praktycznie jako terminala internetowego .

Przedłużenie wsparcia lub alternatywne łatki

Dla firm, które chcą pozostać przy Windows 10, Microsoft oferuje płatne przedłużenie wsparcia, ale koszty rosną z każdym rokiem. Alternatywnie, można skorzystać z usług firm zewnętrznych, które oferują łatki bezpieczeństwa dla starszych systemów operacyjnych .

Choć zakończenie wsparcia dla Windows 10 zbliża się wielkimi krokami, nie oznacza to, że musisz wyrzucić swój komputer. Istnieje wiele sposobów, aby nadal korzystać z urządzeń po 2025 roku – od instalacji alternatywnych systemów operacyjnych po płatne wsparcie bezpieczeństwa. Najważniejsze to podjąć świadomą decyzję i dostosować się do nadchodzących zmian.

źródło: zdnet.com