Uwaga. Jest konkurs. Fotograficzny. Trzeba wykonać dowolnym telefonem zdjęcie, a potem je zgłosić do konkursu. A nagrody to najlepsze co Huawei ma obecnie w ofercie

Miłośnicy fotografii mobilnej nie od dziś wiedzą, że Huawei to jedna z firm, dla których ten aspekt wykorzystania telefonów jest bardzo ważny. By to podkreślić od czasu do czasu organizowane są konkursy, w których najlepsze zdjęcia nagradzane są produktami Huawei. Zwykle są to te produkty, które w danym czasie miały premierę.

Nie inaczej jest tym razem, a okazją jest niedawna premiera Huawei P50 Pro, który już dla was przetestowaliśmy. Być może zastanawiacie się ile jest prawdy w tym, że z tym telefonem można poczuć się jak ze zwykłym aparatem i czy wasze doświadczenia byłyby podobne jak w naszej wideo recenzji. Teraz macie okazje przekonać się o tym samodzielnie, choć wymaga to wykonania jednego zadania.

Dość prostego, bo wystarczy tylko wykonać dowolnym smartfonem, dowolną liczbę zdjęć i umieścić je na stronie Konkursu Huawei P50. Tam też są wszelkie detale dotyczące zasad udziału w konkursie. Zdjęcia można zgłaszać do 20 lutego, a już 28 lutego poznamy szczęśliwców, którzy otrzymają jedną z pięciu nagród jako wyróżnienie za najciekawsze fotografie.

Nagrody w konkursie Huawei

Na dodatek, wyróżnione zdjęcia będą miały szanse być zaprezentowane podczas wernisażu w Warszawie, obok zdjęć Marcina Tyszki.

Jak zrobić dobre zdjęcia telefonem radzi sam Marcin Tyszka

Powiecie, nagrody fajne, ale przecież zrobić dobre zdjęcie smartfonem to nie jest prosta sprawa. Być może zmienicie zdanie za namową Marcina Tyszki, który na stronie konkursowej omawia na filmach tematykę kompozycji, oświetlenia, kontrastu, kolorów i opcji, które spotkamy w oprogramowaniu aparatów Huawei P50.

Czujecie się zachęceni? Spróbować zawsze warto, szczególnie, że mogą to być zdjęcia, które zrobiliście własnym telefonem.

Źródło: Huawei