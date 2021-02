Microsoft potwierdził niedawne doniesienia mówiące o problemach z produkcją nowych konsol. Wielu chcących kupić Xbox Series X będzie miało z tym problemy.

Microsoft wtóruje AMD, konsol będzie brakować

Kilka dni temu szefowa AMD przekazała kiepskie informacje dla graczy planujących zakup konsoli czy karty graficznej. Wspomniała o przedłużających się kłopotach z produkcją, przede wszystkim chipów do konsol PlayStation 5, Xbox Series X i Xbox Series S twierdząc, że będzie brakować ich w sklepach przynajmniej do połowy roku. Zdecydowana większość obserwatorów uznała to źródło za bardzo wiarygodne, gdyby ktoś potrzebował jednak dodatkowego potwierdzenia to Microsoft się o takowe pokusił.

Mike Spencer (kierownik działu relacji inwestorskich) w ostatnim wywiadzie stwierdził, że podaż prawdopodobnie nie dotrzyma kroku oczekiwaniom kupujących przynajmniej do czerwca. Tym samym widać, że wcześniejsze założenia zmieniono na bardziej pesymistyczne, bo jeszcze jakiś czas temu mówiono, że problemy z dostępnością Xbox Series X będą występować do kwietnia. Co warte podkreślenia, zarówno wtedy jak i teraz przedstawiciel Microsoftu mówi jedynie o mocniejszej z konsol.

Póki co w Polsce można kupić i Xbox Series X i Xbox Series S

Braki PlayStation 5 odczuwalne są na całym świecie. W przypadku Xbox Series X i Xbox Series S sytuacja wygląda lepiej, bo na niektórych rynkach konsole są teraz dostępne. Także w Polsce, co może sugerować, że na samym początku dotarły do nas spore zapasy. I normalnie można by spać spokojnie, ale w obecnej sytuacji dostępność może się pogorszyć, przynajmniej w kilku kolejnych miesiącach. Można zresztą zauważyć, że w sporej części sklepów Xbox Series X oferowany jest już tylko w zestawach.

Chwilę po premierze Xbox Series X i Xbox Series S producent chwalił się, że zaliczyły one najlepszy start w historii marki Xbox. Uwzględniano wtedy pierwsze 24 godziny obecności na rynku. Ostatnio podano, że rekordowa jest też sprzedaż jeśli weźmie się pod uwagę pierwszy miesiąc sprzedaży. To jednak małe zaskoczenie. Więcej powiedzą nam konkretne liczby, a zwłaszcza zestawienie ich z wynikami sprzedaży PlayStation 5.

