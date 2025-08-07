OpenAI prezentuje GPT-OSS. Pierwszy od lat otwarty model AI

OpenAI zaprezentowało GPT-OSS – pierwszy od sześciu lat otwarty model AI, który można bezpłatnie pobrać i modyfikować. To znaczący zwrot w strategii firmy, dotąd skoncentrowanej na zamkniętych technologiach, jak ChatGPT.

GPT-OSS dostępny jest w dwóch wariantach: GPT-OSS 120B z 120 mld. parametrów oraz GPT-OSS 20B z 20 mld. parametrów. Nowy model można bezpłatnie pobrać, dostosowywać do własnych potrzeb, a nawet uruchamiać lokalnie.

Większy model wymaga karty graficznej z co najmniej 80 GB pamięci VRAM, co oznacza, że jest przeznaczony głównie do pracy na profesjonalnych akceleratorach obliczeniowych. Co ciekawe, AMD deklaruje, że model można również uruchomić na procesorze Ryzen AI Max+ 395 (z przydzielonymi 96 GB VGM).

Mniejszy wariant, odpowiadający wydajnością modelowi o3-mini, działa na karcie graficznej z 16 GB VRAM. Dzięki temu GPT-OSS może być wykorzystywany zarówno przez duże firmy, jak i indywidualnych użytkowników z mniej zaawansowanym sprzętem.

Obie wersje modelu zostały udostępnione już dziś na platformach takich jak Hugging Face, Databricks, Azure i AWS. GPT-OSS objęty jest licencją Apache 2.0, co oznacza, że może być używany także w celach komercyjnych, bez ograniczeń co do modyfikacji i integracji z innymi systemami.

Możliwości i zastosowania GPT-OSS

GPT-OSS potrafi wykonywać szereg złożonych zadań: rozumowanie, programowanie, przeszukiwanie Internetu, czy sterowanie agentami AI przez API OpenAI. Jak zaznaczył badacz Chris Cook, model ma uzupełnić ofertę firmy i umożliwić klientom korzystanie z jej technologii w elastyczny sposób – także w środowiskach wymagających większej kontroli.

OpenAI liczy, że GPT-OSS szczególnie zainteresuje mniejsze firmy, startupy i indywidualnych deweloperów, którym zależy na pełnej kontroli nad danymi i większej elastyczności. – „Zawsze wierzyliśmy, że gdy obniżysz barierę wejścia, innowacja zaczyna przyspieszać” – powiedział Brockman. – „Daj ludziom narzędzia, a zaskoczą cię tym, co stworzą.”

Powrót do otwartości po latach zamknięcia

OpenAI wcześniej powstrzymywało się od publikowania otwartych modeli, powołując się na względy bezpieczeństwa. Jednak dynamiczny rozwój społeczności open-source oraz rosnąca popularność konkurencyjnych projektów, takich jak Llama czy DeepSeek, skłoniły firmę do rewizji strategii. W styczniu Sam Altman przyznał, że OpenAI „było po złej stronie historii”, nie otwierając swoich technologii wcześniej.

Firma podkreśla, że GPT-OSS to najdokładniej sprawdzony pod kątem bezpieczeństwa model, jaki kiedykolwiek opracowała. W proces testowania zaangażowano także zewnętrzne firmy, aby upewnić się, że model nie stanowi zagrożenia m.in. w kontekście cyberbezpieczeństwa czy potencjalnych zastosowań militarnych. Co ważne, model udostępnia tzw. łańcuch myślowy, co pozwala na śledzenie procesu podejmowania decyzji i identyfikację ewentualnych nadużyć.

Brak oficjalnych porównań, ale wysoka jakość

OpenAI porównało GPT OSS 120B i 20B do modeli o3 i o4-mini, ale nie przedstawiło jeszcze oficjalnych benchmarków porównujących GPT-OSS z konkurencyjnymi modelami, takimi jak Gemma od Google czy DeepSeek.

Test GPT-OSS 120B GPT-OSS 20B OpenAI o3 OpenAI o4-mini Rozumowanie i wiedza (MMLU) 90 85,3 93,4 93 GPQA Diamond 80,9 74,2 77 81,4 Humanity’s Last Exam 19 17,3 24,9 17,7 AIME 2024 96,6 96 91,6 93,4 AIME 2025 97,9 98,7 88,9 92,7

Wiadomo jednak, że oba warianty GPT-OSS wypadają podobnie do zamkniętych modeli OpenAI w zadaniach kodowania oraz testach takich jak Humanity’s Last Exam. „To niesamowite modele – zespół naprawdę się postarał” – skomentował Greg Brockman, współzałożyciel OpenAI.