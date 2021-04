Premiera karty graficznej GeForce RTX 3080 Ti zbliża się coraz większymi krokami. Okazuje się, że niektórzy już teraz mają dostęp do sprzętu… i kopią na nim kryptowaluty.

Nvidia póki co nie potwierdza planów wydania nowej karty, ale w sieci pojawia się coraz więcej przecieków - GeForce RTX 3080 Ti ma być propozycją z najwyższej półki, która zainteresuje najbardziej wymagających graczy.

Specyfikacja GeForce RTX 3080 Ti

Wiele na to wskazuje, że GeForce RTX 3080 Ti uplasuje się pomiędzy modelami GeForce RTX 3080 i GeForce RTX 3090.

Karta bazuje na układzie graficznym Nvidia Ampere GA102-225 (serwis VideoCardz nawet opublikował jego zdjęcie), który dysponuje 10 240 jednostkami CUDA. Dodatkowo przewidziano 12 GB pamięci GDDR6X 384-bit. Pełną (nieoficjalną) specyfikację znajdziecie poniżej.

Model GeForce RTX 3090 GeForce RTX 3080 Ti* GeForce RTX 3080 Generacja Ampere / 8 nm Ampere / 8 nm Ampere / 8 nm Układ graficzny Ampere GA102 Ampere GA102 Ampere GA102 Jednostki cieniujące 10496 10240 8704 Jednostki teksturujące 328 320 272 Jednostki rasteryzujące 112 112 96 Rdzenie Tensor 328 (3. gen) 320 (3. gen) 272 (3. gen) Jednostki RT 82 (2. gen) 80 (2. gen) 68 (2. gen) Pamięć wideo 24 GB GDDR6X 384-bit 12 GB GDDR6X 384-bit 10 GB GDDR6X 320-bit Taktowanie pamięci wideo 19 500 MHz 19 000 MHz 19 000 MHz Przepustowość pamięci wideo 936 GB/s ~912 GB/s 760 GB/s Cena (sugerowana) $1499 $999 $699 *specyfikacja nieoficjalna

Jaką wydajność zaoferuje GeForce RTX 3080 Ti? Osiągi w grach pozostają tajemnicą, ale powinniśmy oczekiwać czegoś pomiędzy GeForce RTX 3080 i GeForce RTX 3090 – mówimy zatem o modelu do grania w 4K na najwyższych ustawieniach graficznych.

GeForce RTX 3080 Ti przetestowany w kopaniu kryptowalut

Wygląda jednak na to, że niektórzy już teraz mają dostęp do próbek kwalifikacyjnych karty i testują na nich kopanie kryptowalut (Nvidia podobno planuje wprowadzić mechanizm ograniczający wydajność, ale w przedprodukcyjnych wersjach jeszcze nie został on zaimplementowany).

Według informacji ujawnionych przez redakcję VideoCardz, odblokowany GeForce RTX 3080 Ti po optymalizacjach ma osiągać 118,9 Mh/s w kopaniu Ethereum. Mówimy więc o wydajności zbliżonej do modelu GeForce RTX 3090 (a takie osiągi na pewno kuszą górników).

Kiedy premiera GeForce RTX 3080 Ti?

Jeżeli wierzyć przeciekom, GeForce RTX 3080 Ti ma zadebiutować w maju w cenie około 1000 dolarów – byłaby to zatem bardzo interesująca propozycja dla najbardziej wymagających graczy. Muszą oni jednak liczyć na wprowadzenie ograniczenia kopania kryptowalut. W przeciwnym wypadku karta stanie się też hitem koparek.

Źródło: VideoCardz

