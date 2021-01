Pamiętacie koparkę kryptowalut z 78 kartami GeForce RTX 3080? Za projekt jest odpowiedzialny Simon Byrne, który ostatnio stał się jednym z najbardziej rozpoznawalnych entuzjastów kryptowalut. Ten sam człowiek niedawno pochwalił się… jeszcze dziwniejszą konstrukcją.

Byrne opublikował w mediach społecznościowych zdjęcie koparki kryptowalut zamontowanej w bagażniku samochodu BMW i8.

Konstrukcja obejmuje sześć kart graficznych PNY GeForce RTX 3080 XLR8, płytę główną ASUS B250 Mining Expert oraz zasilacz EVGA SuperNOVA 1600 T2. Może nie jest to tak potężna konfiguracja, jak wspomniana farma z 78 kartami, ale taki zestaw daje możliwość wydobywania kryptowalut nawet w podróży.

Dlaczego BMW i8? Wybór samochodu nie powinien nas dziwić, bo „i-ósemka” to model z silnikiem hybrydowym - producent zastosował połączenie napędu spalinowego i elektrycznego (pozostaje pytanie jak podłączona koparka wpłynie na zasięg jazdy). Byrne prześmiewczo wspomniał, że jedynym praktycznym zastosowaniem bagażnika jest jedynie montaż koparki kryptowalut.

The only practical use for the trunk of an i8 is to home a 6 x RTX 3080 mining rig.



*no gamers were harmed in the making of this photo.#HODLER #BMW #BMWi8 #i8#NVIDIA #RTX3080#CryptoMining#BTC #Bitcoin #ETH #Ethereum#EatSleepMineRepeat pic.twitter.com/jzGp13CIIp