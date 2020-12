Myśleliście, że koparki kryptowalut odeszły do lamusa? Nic bardziej mylnego! Jeden z "górników" zbudował ogromną konstrukcję z kartami GeForce RTX 3080.

Choć od premiery karty GeForce RTX 3080 minęły już trzy miesiące, to nadal występują problemy z jej dostępnością w sklepach. Okazuje się, że górnicy zajmujący się kopaniem kryptowalut nie mają problemów ze znalezieniem sprzętu.

Koparka kryptowalut z kartami GeForce RTX 3080

Serwis TechARP opublikował zdjęcie jednej z koparek kryptowalut, którą zbudował niejaki Simon Byrne. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie jej specyfikacja - konstrukcja wykorzystuje 78 kart PNY GeForce RTX 3080 XLR8 (na zdjęciu jest w trakcie składania).

Skąd Byrne zdobył tyle kart, w czasach, gdy zwykli gracze mają problem z zakupem chociażby jednej sztuki „trzydzieści-osiemdziesiątki”? Tego nie wiadomo. Podejrzewamy, że miał swoje „dojścia” u sprzedawców. Cóż, mówimy o zamówieniu za kilkadziesiąt tysięcy dolarów, więc niektórzy takiego klienta pewnie potraktowali priorytetowo.

Ile zarabia koparka kryptowalut z kartami GeForce RTX 3080?

Posłużymy się tutaj wyliczeniami redaktorów TechARP. Zakładając, że każda karta pobiera 300 W, cała koparka będzie cechować się zapotrzebowaniem na energię rzędu 23 400 W. Koszt energii elektrycznej w Las Vegas to jakieś 1444 dolary miesięcznie, ale do tego dochodzi jeszcze pobór energii pozostałych komponentów i dodatkowego systemu chłodzenia – łącznie może być to ponad 2000 dolarów.

Jedna karta GeForce RTX 3080 ma wydajność 83,57 MH/s. 78 takich kart to już 6518,46 MH/s, więc podczas jednego miesiąca koparka jest w stanie „wykopać” 17,3447586 ETH o wartości 12 840 dolarów - „na czysto” zostaje jakieś 10 000 dolarów.

Można zatem założyć, że inwestycja zwróci się w kilka miesięcy, a potem będzie generować zysk (przy założeniu, że nie wzrośnie cena prądu, a kurs ETH utrzyma się na podobnym poziomie lub wzrośnie).

Źródło: TechARP

