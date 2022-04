Myśleliście, że boom na koparki kryptowalut już minął? Nic bardziej mylnego! Jeden z wietnamskich sklepów pochwalił się nowymi konstrukcjami, które wykorzystują karty graficzne dla profesjonalistów.

Sytuacja na rynku kart graficznych powoli wraca do normy, ale górnicy nie zamierzają rezygnować z biznesu i nadal inwestują pieniądze w sprzęt do kopania kryptowalut. Kopacze podbierają sprzęt nie tylko graczom, ale też profesjonalistom.

Koparka kryptowalut kartami dla profesjonalistów

Wietnamski sklep NguyencongPC opublikował w mediach społecznościowych zdjęcia z budowy koparek kryptowalut z kartami Nvidia RTX A4000 – to modele z generacjami Nvidia Ampere, który został zaprojektowany głównie z myślą o obliczeniach wizualnych.

Budowane koparki korzystają z ośmiu takich kart, co przekłada się na wydajność około 500-515 MH/s przy kopaniu Ethereum (ETH). Według sprzedawcy, taka konstrukcja oferuje lepsze osiągi niż podobna konfiguracja z gamingowymi modelami GeForce RTX 3070 Ti.



Koparka kryptowalut z 8 kartami Nvidia RTX A4000 osiąga około 500-515 MH/s (ETH)

Sklep nie ujawnił ceny koparki, ale sprzęt może kosztować nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych (jedna karta to koszt około 6 tysięcy złotych). Inna sprawa to to czy kupowanie takiego sprzętu nadal ma sens – wiemy bowiem, że niedługo Ethereum ma przejść z protokołu Proof-of-Work na Proof-of-Stake, więc kopanie na kartach graficznych straci tutaj sens.

Źródło: NguyencongPC