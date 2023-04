“Królowa Kleopatra” – nowy dokument Netflixa, za którego produkcją wykonawczą stoi Jada Pinkett Smith – jeszcze przed premierą narobił wokół siebie sporo zamieszania. W odpowiedzi na krytykę głos zabrała właśnie jego reżyserka.

Królowa Kleopatra nie wyglądała jak Elizabeth Taylor – reżyserka dokumentu Netflixa odpiera ataki

Udostępniony niedawno zwiastun dokumentalnej nowości Netflixa – “Królowa Kleopatra” – wzburzył tłumy, a w samym Egipcie zmierzył się z zarzutem naruszenia miejscowego prawa medialnego. Poszło o kolor skóry tytułowej bohaterki, którą odgrywa ciemnoskóra Adele James.

Obejrzyj w

Historycy nie potwierdzają zasadności takiego doboru do roli, podkreślając, że nie ma dowodów na to, aby wywodząca się z rodu Ptolemeuszów władczyni miała subsaharyjskie korzenie. Podczas gdy krytyka, a niekiedy nawet bojkot, trwają w najlepsze, głos w sprawie postanowiła zabrać reżyserka tytułu – Tina Gharavi.

W długiej wypowiedzi, opublikowanej na łamach serwisu Variety, mówi:

Pamiętam, jak jako dziecko widziałam Elizabeth Taylor grającą Kleopatrę. Byłam zachwycona, ale nawet wtedy czułam, że coś jest nie tak. Czy jej skóra naprawdę była taka biała? Czy dzięki tej nowej produkcji mogłabym znaleźć odpowiedzi na temat dziedzictwa Kleopatry i uwolnić ją z ucisku, jaki Hollywood nałożyło na jej wizerunek?

Dalej czytamy:

Kleopatrę dzieliło od [...] ptolemejskich przodków osiem pokoleń, co sprawia, że szansa na to, że była biała, jest nieco mniej prawdopodobna. Po 300 latach, z pewnością, możemy bezpiecznie powiedzieć, że Kleopatra była Egipcjanką. Nie była bardziej grecka czy macedońska niż Rita Wilson czy Jennifer Aniston. Obie są jednym pokoleniem z Grecji.

Robiąc research, zdałam sobie sprawę, jakim aktem politycznym byłoby zobaczenie Kleopatry, sportretowanej przez czarną aktorkę. Dla mnie myśl, że ludzie otrzymali wcześniej tak niesamowicie przekłamany obraz – począwszy od Thedy Bary, przez Monicę Bellucci, a skończywszy na Angelinie Jolie i Gal Gadot, które ubiegały się o tę rolę – oznaczało, że musimy zrobić to jeszcze lepiej. Rozpoczęły się poszukiwania kogoś odpowiedniego, kto wprowadzi Kleopatrę w XXI wiek.

Dlaczego Kleopatra nie powinna być czarną siostrą? I dlaczego niektórzy ludzie chcą, aby Kleopatra była biała? Jej bliskość do bieli wydaje się nadawać jej wartość, a dla niektórych Egipcjan wydaje się to naprawdę ważne.

Po wielu wyczerpujących i niezliczonych przesłuchaniach dostrzegliśmy w Adele James aktorkę, która może przekazać nie tylko piękno Kleopatry, ale także jej siłę. To, co historycy mogą potwierdzić, to fakt, że jest bardziej prawdopodobne, że Kleopatra wyglądała jak Adele niż Elizabeth Taylor kiedykolwiek.

W artykule czytamy również, że zarzut tzw. blackwashingu oraz zawłaszczania egipskiej historii stawiany był ekipie twórców jeszcze na etapie prac na planie:

Być może nie chodzi o to, że wyreżyserowałam serial, w którym Kleopatra ukazana jest jako osoba czarnoskóra, ale o to, że poprosiłam Egipcjan, aby postrzegali siebie jako Afrykanów i za to są na mnie wściekli. Nie mam z tym problemu.

Kompletną wypowiedź twórczyni znajdziecie pod tym adresem.

Królowa Kleopatra – kiedy premiera na Netfliksie?

“Królowa Kleopatra” zadebiutuje w serwisie Netflix 10 maja tego roku.

Źródło: Variety, materiały prasowe