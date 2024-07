Organy ścigania korzystają z narzędzi do hakowania telefonów, ale nie wszystkie modele można łatwo złamać. W sieci pojawiła się lista smartfonów podatnych na ataki narzędziem firmy Cellebrite.

Telefony przestępców mogą być cennym źródłem informacji, zawierającym dowody kluczowe dla prowadzenia śledztw. Nic więc dziwnego, że organy ścigania starają się uzyskać dostęp do zabezpieczonych urządzeń, aby wydobyć z nich istotne dane. Dostęp do takich telefonów pozwala na identyfikację wspólników, planów przestępczych oraz innych kluczowych informacji, które mogą przyczynić się do skutecznego rozwiązania sprawy.

Niedawno dzięki specjalnemu narzędziu typu UFED (Universal Forensic Extraction Device) udało się uzyskać dostęp do telefonu Thomasa Matthew Crooka, który stał za zamachem na Donalda Trumpa.

Które telefony mogą zhakować służby?

Używanie narzędzi do hakowania telefonów może jednak budzić obawy także wśród normalnych użytkowników. Które modele są bezpieczne? Serwis 404 Media dotarł do wewnętrznych materiałów firmy Cellebrite, która zajmuje się wyszukiwaniem luk w zabezpieczeniach i tworzeniem narzędzi do hakowania telefonów.

Według ujawnionych informacji, opracowane narzędzie pozwala złamać zabezpieczenia smartfonów iPhone XR/XS, iPhone 11, iPhone 12, iPhone 13 i iPhone 14 ze starszym systemem iOS 16 i 17. Narzędzie nie radzi sobie po aktualizacji oprogramowania do najnowszej wersji iOS 17.4 (lub nowszej).

W przypadku smartfonów z Androidem większość dostępnych modeli jest podatna na ataki. Wyjątkiem są jedynie modele Samsung ze starym systemem Android 6 oraz modele Google Pixel 6, 7 i 8, które po wyłączeniu stają się niedostępne dla narzędzia.

Warto aktualizować oprogramowanie

Warto jednak zaznaczyć, że opublikowane dane dotyczą starego oprogramowania. Wiadomo, że Cellebrite opracowało już nową wersję narzędzia, które pozwoliło dostać się do telefonu zamachowca. Może się okazać, że wymienione modele jednak nie są tak bezpieczne.

Producenci ciągle pracują nad poprawą bezpieczeństwa sprzętu, a firmy takie jak Cellebrite starają się znaleźć nowe luki w zabezpieczeniach do hakowania urządzeń. Warto zatem na bieżąco aktualizować oprogramowanie w swoich smartfonach.