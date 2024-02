Kultowa wyścigówka za darmo. Hit sprzed 20 lat na GOG

GOG przygotował kolejny prezent dla swoich użytkowników. Tym razem mogą oni odebrać za darmo kultową, zręcznościową wyścigówkę, której premiera miała miejsce blisko 20 lat temu. Są jacyś chętni na rozbicie kilku aut? Zapraszamy do FlatOut.

Kolejna darmowa gra jest już dostępna w sklepie GOG. Tym razem coś dla fanów wyścigów. FlatOut to dobrze znana wyścigówka sprzed lat. Premiera gry miała miejsce 20 lat temu – w listopadzie 2004 r. To dobra okazja do powrotu do przeszłości, bez ponoszenia kosztów.

Każdy z użytkowników platformy GOG może przypisać FlatOut do swojego konta za darmo. Promocja jest jednak ograniczona czasowo – kończy się bowiem w sobotę 17 lutego 2024 r. o godz. 15:00 czasu polskiego. Produkcja dostępna jest na stronie sklepu GOG.

FlatOut za darmo w GOG

FlatOut to charakterystyczna gra wyścigowa z arcadowym systemem prowadzenia pojazdów, dzięki czemu jest to tytuł przystępny nawet dla graczy, którzy nie są mistrzami kierownicy. Gracze dostają do dyspozycji 16 pojazdów, którymi mogą ścigać się na 36 trasach.

W FlatOut możliwa jest gra nawet w osiem osób. Dostępne są tryby: kariera, szybki wyścig i wyścig z czasem. Oprócz tego dostępne są specjalne areny, na których realizowane są minigry, takie jak np. kręgle czy skok w dal, gdzie "narzędziem" do osiągania celów jest kierowca pojazdu.

Z perspektywy czasów współczesnych FlatOut nie zachwyca już grafiką, ale ze względu na niezbyt realistyczny model jazdy i abstrakcyjne konkurencje, warstwa wizualna może odpowiadać. Szczególnie dobre wrażenie sprawiają animacje ragdoll.