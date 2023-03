Kupując teraz wybrany procesor AMD Ryzen oraz płytę główną w zestawie, możesz skorzystać z rabatu o wartości do 750 zł. Promocja trwa do końca marca 2023 w sklepie Morele.

Budujesz zestaw na podzespołach AMD?

Oho, wygląda na to, że mamy tu promocję, która sprawi Ci uśmiech na twarzy! Kupując wybrany procesor AMD Ryzen oraz płytę główną w zestawie, możesz skorzystać z rabatu o wartości do 750 zł (jak podają na stronie promocji, wg naszych obliczeń maksymalny rabat to 530 zł). Promocja trwa od 20 marca 2023 roku do 31 marca 2023 roku lub do wyczerpania zapasów poszczególnych produktów.

Pamiętaj, aby dokładnie zapoznać się z zasadami promocji i dokonać zakupu wybranych produktów biorących udział w akcji. A jeśli zrobisz to wszystko zgodnie z regulaminem, będziesz miał powody do radości, a my będziemy zadowoleni, że mogliśmy Ci pomóc w znalezieniu korzystnej oferty.

Sprzęty biorące udział w promocji

Model procesora Rabat PLN brutto/szt. AMD CPU Desktop Ryzen 9 7950X 250 zł AMD CPU Desktop Ryzen 9 7900X 250 zł AMD CPU Desktop Ryzen 9 7900 250 zł AMD CPU Desktop Ryzen 7 7700X 200 zł AMD CPU Desktop Ryzen 7 7700 200 zł AMD CPU Desktop Ryzen 5 7600X 150 zł AMD CPU Desktop Ryzen 5 7600 150 zł

Model płyty głównej Rabat PLN brutto/szt. X670 AORUS ELITE AX 280 zł X670 GAMING X AX 260 zł B650 AORUS ELITE AX 210 zł B650M GAMING X AX 100 zł B650M DS3H 150 zł ROG CROSSHAIR X670E HERO 250 zł TUF GAMING X670E-PLUS 100 zł PRIME X670-P WIFI 100 zł ROG STRIX B650-A GAMING WIFI 120 zł ROG STRIX B650E-I GAMING WIFI 120 zł TUF GAMING B650M-PLUS 100 zł PRIME B650-PLUS 75 zł

Jak skorzystać z promocji? Instrukcja krok po kroku

Wejdź na stronę promocji.

Umieść w koszyku procesor oraz płytę główną, którą jesteś zainteresowany

W polu "Dodaj uwagi do zamówienia" wpisz #AMDBUNDLEQ1'23.

Kontynuuj realizację swojego zamówienia i wybierz metodę płatności - przelew tradycyjny.

W ciągu jednego dnia roboczego Twoje zamówienie zostanie automatycznie zrabatowane o odpowiednią kwotę.

Nie przegap szansy na zaoszczędzenie kilku stówek. A jeśli składasz komputer pierwszy raz, skorzystaj z naszego poradnika jak złożyć komputer samodzielnie. Powodzenia!

źródło: morele.net