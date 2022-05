To nie jest dobry czas dla fanów kryptowalut. Bitcoin w ostatnich dniach zaliczył mocny spadek, co przełożyło się na kursy innych wirtualnych walut.

Kryptowaluty są uważane za jedną z największych nowinek technologicznych XXI wieku, która ma szansę zrewolucjonizować nasz świat. Rynek jednak rządzi się własnymi prawami i jest mocno podatny na wahania kursu – szczególnie jest to widoczne w ostatnich dniach, gdy notowania wirtualnych walut poszybowały ostro w dół.

Kurs Bitcoin poniżej 30 tysięcy dolarów

Warto zwrócić uwagę na kurs Bitcoina, czyli najważniejszej kryptowaluty. Od początku kwietnia obserwujemy mocny spadek notowań, ale jeszcze dawno nie było tak źle jak dzisiaj.

Kurs BTC spadł poniżej 30 tysięcy dolarów, czyli najniżej od lipca 2020 roku (wtedy kryptowaluta osiągnęła podobny poziom). Oznacza to, że od początku miesiąca notowania spadły o ponad 20%. Kapitalizacja kryptowaluty spadła poniżej 600 mld dolarów.

Słaby kurs Bitcoina przekłada się na spadki innych kluczowych kryptowalut. Ethereum (ETH) w ostatnich dniach też spadło o ponad 20%, a Ripple (XRP), Cardano (ADA) czy Solana (SOL) już o ponad 30% (!). Dawno nie było tak źle.

Dlaczego spadają kursy kryptowalut?

Wirtualne waluty mają to do siebie, że są mocno podatne na wahania kursu (i z tego powodu często są krytykowane). Powiedzmy sobie jasno - inwestycja w krypto jest obarczona sporym ryzykiem.

Dlaczego teraz obserwujemy taki spadek? Ostatnio Komisja Europejska wprowadziła nowe prawo, które uderza w anonimowość wirtualnych walut (a więc jeden z filarów branży). Do tego można podejrzewać, że ludzie są mniej skłonni do ryzyka, co odbija się na spadku popytu i malejącym kursie. I wiele na to wskazuje, że kurs będzie jeszcze bardziej spadać.

Źródło: Tradingview