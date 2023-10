Kusząca promocja na HBO Max. Sprawdź, czy możesz skorzystać

Nawet 30 proc. taniej. Tyle można oszczędzić w najnowszej promocji na HBO Max. Bynajmniej nie chodzi tutaj o roczny abonament, a opłatę miesięczną. Z oferty mogą jednak skorzystać tylko niektórzy.

Plus przygotował atrakcyjną ofertę dla osób, które oglądają HBO Max i chcą zaoszczędzić kilkadziesiąt złotych. Choć cena HBO Max nie należy do najwyższych, jeśli zestawimy ją z kwotami, które trzeba przygotować, aby opłacić konkurencyjne platformy streamingowe wideo, to dodatkowa oszczędność powinna zadowolić każdego.

W promocji HBO Max jest jednak jedno “ale” wspomniane wcześniej. Z oferty skorzystają tylko ci, którzy są klientami Plusa. Jak więc aktywować ofertę “zielonych” i ile właściwie można zaoszczędzić?

Promocja na HBO Max. Można zaoszczędzić prawie 60 zł

Abonenci Plusa mogą skorzystać z dwóch ofert na HBO Max. Pierwsza z nich (wersja podstawowa) to subskrypcja platformy z dodatkowym pakietem 10 GB internetu od operatora. Miesięczna cena tej promocji to 29,99 zł. Choć to standardowa kwota, którą należy przeznaczyć na miesięczny abonament HBO Max, w tym przypadku Plus dodaje pakiet 10 GB internetu dla tych, którzy często oglądają filmy i seriale na tej platformie.

Znacznie bardziej atrakcyjną ofertą jest pakiet uruchamiany na sześć miesięcy w cenie 20 zł miesięcznie. Oznacza to, że zamiast 29,99 zł, użytkownik zapłaci niemal 10 zł mniej, co w przypadku sześciomiesięcznego okresu trwania promocji pozwala na oszczędności rzędu niespełna 60 zł. Dodatkowo abonent otrzymuje w ramach tego planu 10 GB internetu.

Jak czytamy na stronie Plusa, aby uruchomić pakiet za 29,99 zł (bez promocyjnej ceny przez sześć miesięcy), należy wysłać SMS o treści AKT HBOS pod numer 2601. Drugą ofertę abonenci “zielonych” uruchomią z kolei wysyłając AKT HBO6 pod numer 2601. Operator zaznacza też, że oferty można włączyć, dzwoniąc na infolinię pod numerem 601-102-601.

Jeśli postanowisz skorzystać z oferty Plusa i założyć konto na HBO Max, pamiętaj, aby podczas rejestracji wybrać opcję “Zarejestruj się u operatora” i zaznaczyć “Plus”. Ważne też, że usługi można dezaktywować w dowolnym momencie.