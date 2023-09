Filmy sci-fi HBO Max to kategoria, w której nietrudno się zatracić. Znajdziecie tu klasykę, do której zawsze warto wracać i niedawne, głośne premiery kinowe, które czerpią z niej pełnymi garściami. Zebraliśmy je dla Was w przystępne zestawienie TOP 10 produkcji.

Znajdziecie w nim przedstawicieli najróżniejszych gatunków: od dramatu, przez komedię aż po kino akcji. Na co postawicie tym razem?

Najlepsze filmy sci-fi na HBO MAX:

Matrix (trylogia)

Seria “Matrix” – mimo że od debiutu jej pierwszej części minęło już niemal ćwierć wieku – niezmiennie stanowi kwintesencję tego, co rozumiemy jako dobre sci-fi. HBO Max zgromadziło w swojej bibliotece całą trylogię z Keanu Reevesem w roli głównej. Wszyscy chętni na cyberpunkowy maraton filmowy mają więc ułatwione zadanie.

Przypomnijmy, że tytuł przenosi widza do dystopijnej rzeczywistości, opanowanej przez wrogą cyberinteligencję. Ta uwięziła ludzi w iluzorycznym świecie, wykorzystując ich jako źródło energii. Prawdę na temat tego stanu rzeczy odkrywa Neo – haker, który dołącza do grona buntowników o wolność dla ludzkości.

Łowca androidów

Klasyczne sci-fi na HBO Max reprezentuje również “Łowca androidów” – dzieło Ridleya Scotta z 1982 roku, z Harrisonem Fordem w roli głównej. Nie zdołało ono co prawda podbić kin, z czasem zyskało jednak status wizjonerskiego, a nawet kultowego.

Tym razem trafiamy do antyutopijnego L.A., w którym trwa starcie replikantów z łowcami androidów. Ci pierwsi to humanoidalne istoty, będące wynikiem biotechnologicznych eksperymentów. Niegdyś stworzono je, w celu uskuteczniania niebezpiecznych misji w pozaziemskich koloniach. Po tym, jak wybuchł ich bunt, stali się jednak banitami z zakazem przebywania na Ziemi. Zadaniem blade runnerów, w tym Ricka Deckarda (Harrison Ford), jest ich wytropienie i odesłanie na emeryturę.

Diuna

Pora na nowe filmy sci-fi HBO Max. Do tych należy m.in. głośna premiera kinowa w reżyserii Denisa Villeneuve’a – “Diuna”. Tytuł adaptuje pierwszą połowę bestsellerowej powieści Franka Herberta o tym samym tytule. Na jego kontynuację wciąż czekamy.

Podczas seansu przeniesiecie się na Arrakis (Diunę), będącą spichlerzem najcenniejszej znanej substancji – melanżu. To właśnie dzięki niemu można zyskać długie życie, wyostrzoną świadomość i przemierzać kosmiczne bezkresy. Walka o supremację nad Diuną była więc zaledwie kwestią czasu. Przybywa też na nią Paul (Timothée Chalamet) – stworzony do wielkich rzeczy książę z rodu Atrydów, któremu – w wykonaniu cesarskiego dekretu – planeta przypadła w lenno. To jednak okazuje się pułapką…

Ghost in the Shell (anime)

Czy są tu jacyś fani anime na HBO Max? Filmy sci-fi znajdziecie również w ramach tego gatunku, a najlepszym jego przedstawicielem jest “Ghost in the Shell” na podstawie mangi pod tym samym tytułem autorstwa Masamune’a Shirowa.

Japońsko-brytyjska produkcja kreśli obraz rzeczywistości z futurystycznego 2029 roku, w którym najcięższym z możliwych do popełnienia przestępstw jest włamanie do sieci. Na straży jej bezpieczeństwa stoi tworzony przez cyborgi oddział specjalny, znany lepiej jako Sekcja 9. Na jego celownik trafia niejaki “Władca marionetek” – niezwykle niebezpieczny haker.

Star Trek

Osadzony w alternatywnej rzeczywistości, jedenasty film z serii “Star Trek” zaprasza Was na pokład U.S.S. Enterprise w jego dziewiczym rejsie. W ten właśnie sposób cofniecie się do samych początków historii “Star Treka”, współtworzonej przez młodych rekrutów: charyzmatycznego Jamesa Kirka (Chris Pine), logicznego Spocka (Zachary Quinto) oraz stającego na ich drodze, spragnionego zemsty Nero (Eric Bana).

Film wyreżyserował J.J. Abrams (“Zagubieni”, “Gwiezdne wojny: Przebudzenie mocy”, “Gwiezdne wojny: Skywalker. Odrodzenie”).

Brazil

Kolejne sci-fi HBO Max i kolejna antyutopijna wizja, której zdecydowanie bliżej do rzeczywistości, niż byśmy sobie tego życzyli. “Brazil” Terry’ego Gilliama (“Monty Python i Święty Graal”, “Fisher King”, “Teoria wszystkiego”) z 1985 roku rozgrywa się w zdominowanej przez biurokrację i inwigilację rzeczywistości. Jednym z jej trybików jest urzędnik Sam Lowry (Jonathan Pryce), który jednak nie odnajduje się w swojej roli. Skrycie marzy o cudownej kobiecie, nie spodziewając się, że jego fantazje wkrótce się urzeczywistnią. On sam zostanie zaś oskarżony o działalność wywrotową.

Film nawiązuje do powieści George’a Orwella pt. “Rok 1984”.

Mad Max: Na drodze gniewu

Filmy sci-fi HBO Max zasiliła także czwarta odsłona serii “Mad Max” – “Na drodze gniewu”. Wraz z nią zanurzycie się w postapokaliptycznym świecie, który samotnie przemierza Max Rockatansky (Tom Hardy). Prześladowany przez własną przeszłość bohater niespodziewanie zostaje wciągnięty do grupy buntowniczek i uciekinierek z Cytadeli pod dowództwem Imperatorki Furiosy (Charlize Theron). Ich śladem rusza żądny zemsty tyran, Wieczny Joe (Hugh Keays-Byrne).

Film wyreżyserował George Miller, stojący również za poprzednimi częściami filmowej serii.

A.I. Sztuczna inteligencja

“A.I. Sztuczna inteligencja” – film w reżyserii Stevena Spielberga, poświęcony pamięci Stanleya Kubricka, który rozwijał ów projekt od lat 70. – podnosi ważki temat SI na długo przed tym, jak świat po raz pierwszy usłyszał o Chacie GPT czy Midjourney.

Rozpościera on przed widzem dystopijną wizję rzeczywistości, w której ludzkość stanęła nad krawędzią. Po planecie kroczą humanoidalne androidy, do których należy również chłopiec (Haley Joel Osment), mający zastąpić pewnej rodzinie zapadłego w śpiączkę syna. Bohater mierzy się z problemem tożsamościowym, marząc o odwzajemnionej miłości.

W obsadzie znaleźli się również: Jude Law, Frances O'Connor, Robin Williams i Meryl Streep.

Lobster

Jeżeli interesuje Was nieco bardziej współczesne sci-fi na HBO Max, zwróćcie uwagę na “Lobster” Yórgosa Lánthimosa (“Faworyta”, “Zabicie świętego jelenia”) z Colinem Farrellem i Rachel Weisz w rolach głównych.

Tytuł opowie Wam poruszającą historię o świecie, w którym to samotność jest największym zagrożeniem. Zgodnie z zaleceniem władz miasta (The City) wszyscy, których ta dotknęła, trafiają do Hotelu. Na miejscu mają zaledwie 45 dni na znalezienie partnera. Jeśli im się nie powiedzie, lądują w lesie jako zwierzęta walczące o przetrwanie.

Ulepszenie (Upgrade)

Najlepsze filmy sci-fi HBO Max zwieńcza “Ulepszenie” w reżyserii i według scenariusza Leigha Whannella (“Piła”, “Matrix: Reaktywacja”). W tej pełnej akcji produkcji towarzyszymy Greyowi Trace’owi na ścieżce jego wendety.

Bohater stracił żonę, sam został zaś sparaliżowany w wyniku wymierzonego w niego napadu. Kiedy nadarza się taka okazja, postanawia więc poddać się eksperymentalnemu zabiegowi wszczepienia chipa, który wyposaża go w nadludzkie zdolności.

W roli głównej: Logan Marshall-Green (“Gliniarze z Brooklynu”, “Kompania braci”).

Źródło: HBO Max, materiały prasowe