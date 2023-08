Dzień 23 sierpnia 2023 może zapisać się jak ważne wydarzenie nie tylko dla Indyjskiej Agencji Kosmicznej. Będziemy oto świadkami pierwsze próby lądowania pojazdu z Ziemi w okolicy południowego bieguna naszego naturalnego satelity. Świadkami na żywo, dzięki transmisji online.

Na początku sierpnia wspominałem o bezzałogowym wyścigu kosmicznym na Księżyc, którego w sierpniu 2023 podjęły się Rosja i Indie. Ten pierwszy kraj już miał swoją szansę i to niestety szansę nieudaną, która odbiła się mocnym echem na całym świecie.

Indie podchodzą do lądowania co takiego prawda nie po raz pierwszy, ale też jest to kraj, który nie ma takiej tradycji i przekonania o swojej wyższości w sektorze kosmicznym nad innymi jak Rosja. 23 sierpnia 2023 około godziny 14:30 lądownik Vikram misji Chandrayaan-3 ma łagodnie (to bardzo ważne słowo) osiąść na powierzchni Księżyca. Potem wypuści ze swojego wnętrza niewielki łazik, ale już samo udane lądowanie będzie sukcesem.

Jednakże jeśli okaże się, że coś przeszkodzi w lądowaniu w tym momencie, to termin przesunięty będzie na 27 sierpnia.

Transmisja z lądowania misji Chandraayan-3 na Księżycu

Transmisję z lądowania obejrzeć możemy korzystając z poniższego strumienia danych na YouTube. Zapraszamy do oglądania.

Jeśli Indie wylądują pomyślnie, będą czwartym krajem, który tego dokonał. Do tej pory udawało się to Rosji, USA i Chinom, dokładnie w tej kolejności.

Źródło: ISRO, inf. własna