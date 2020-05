Ładowanie bezprzewodowe przez NFC brzmi jak świetna sprawa. I rzeczywiście tak jest, ale nie do końca będzie to ciekawa opcja w takim sensie, o jakim można by na początku pomyśleć.

Ładowanie przez NFC to świetna sprawa, ale…

Ładowanie przez NFC – nazwane WLC – umożliwia wykorzystanie pojedynczej anteny zarówno do bezdotykowej komunikacji, jak i przesyłania energii do urządzenia. Ale choć wydawałoby się, że jest to szansa na rozpowszechnienie ładowania bezprzewodowego, w rzeczywistości nowy standard jest znacznie bardziej ograniczony niż najpopularniejsza obecnie technologia Qi.

Podczas gdy Qi w standardzie oferuje moc 5 W, a wartość ta może wynosić nawet 10 W lub więcej, w przypadku WLC 1 W to będzie maksimum. Ładowanie będzie więc znacznie wolniejsze.

WLC, czyli smartfon naładuje twoje gadżety

Ale skoro WLC będzie tak „słabe”, to po co w ogóle je wprowadzać? Podstawowa sprawa jest taka, że NFC Forum wcale nie myśli o tym standardzie jak o zastępstwie dla Qi. Chciałoby raczej, by było stosowane w urządzeniach o mniejszym zapotrzebowaniu na energię – to smartwatche, smartbandy czy słuchawki, żeby wymienić tylko kilka – które i tak mają dziś na pokładach takie moduły, choćby na potrzeby płatności zbliżeniowych.

Najlepsze jest to, co to oznacza. A oznacza mianowicie, że WLC mogłoby umożliwić bezprzewodowe ładowanie naszych gadżetów za pomocą… smartfona.

Aktualizacja oprogramowania nie wystarczy

W tym miejscu potrzebna jest jeszcze jedna uwaga: WLC wymaga nowego modułu NFC. To oznacza, że nie otrzymamy aktualizacji oprogramowania, dzięki której w magiczny sposób nasze gadżety z NFC otrzymają funkcję tego typu ładowania. Nowy standard będzie dostępny tylko w nowych urządzeniach.

Standard WLC został już oficjalnie wpisany do specyfikacji NFC. To, jak szybko (i czy w ogóle) się rozpowszechni, zależeć będzie teraz od producentów.

