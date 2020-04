Szybkie ładowanie telefonu to rzecz, która zwiększa komfort i ułatwia życie. Jaki standard szybkiego ładowania warto wybrać. Czy szybkie ładowanie szkodzi baterii? Czy można bezpiecznie korzystać z zamienników ładowarek? Ile amperów potrzeba do szybkiego ładowania? Odpowiadamy.

Jak szybko naładować telefon?

Akumulatory we współczesnych smartfonach rosną właściwie z roku na rok, bo na razie nie wprowadziliśmy jeszcze na rynek ogniw, które zaoferowałyby długi czas pracy, przy mniejszych wymiarach. Ogniwa 4000 - 5000 mAh spotykamy nie tylko w tanich telefonach, ale również w smartfonach flagowych, a przecież duże baterie mają nie tylko wpływ na grubość obudowy, ale również na czas ładowania.

Dlatego producenci prześcigają się w wymyślaniu technologii, które szybciej naładują nasze smartfony. Ma to zarówno swoje zalety, jak i wady. Zobacz na jakie standardy szybkiego ładowania warto zwracać uwagę.

Ale na początek sprawa bardzo istotna.

Czy szybkie ładowanie szkodzi baterii?

Teoretycznie problem z szybkim ładowaniem akumulatora jest taki, że powoduje ono silne nagrzewanie akumulatora. To może mieć niekorzystny wpływ na żywotność ogniwa, a w ekstremalnych (i niezwykle rzadkich) sytuacjach może nawet spowodować uszkodzenie akumulatora i doprowadzić do zwarcia lub zapalenia.

Ale…

Wszystkie popularne i nowoczesne standardy szybkiego ładowania mają już wbudowane zabezpieczenia. Jednym z najważniejszych jest zmniejszenie ryzyka przegrzania, poprzez wolniejsze ładowanie pod koniec (np. powyżej 80%). Dzięki temu ciepło zdąży się rozproszyć, a ogniwo nie jest nadmiernie obciążone. Jeśli Twój telefon ma szybkie ładowanie baterii z trybem “inteligentnym”, to nie wyłączaj go. Zyskasz dłuższe życie ogniwa i większe bezpieczeństwo.

Szybkie ładowanie - ile amperów?

Producenci często chwalą się, że ich ładowarki mają więcej amperów i dlatego są w stanie ładować telefon szybciej. Owszem, 1 A x 1 V = 1 W, a więcej watów może oznaczać szybsze ładowanie. No właśnie - może, ale nie musi. Niekiedy 25 watów (w tym 3 A) daje podobny efekt, jak 40 watów (w tym 6 A).

Ogólnie można przyjąć, że im więcej amperów i woltów, tym większa szansa na szybkie ładowanie, ale w praktyce trzeba zwracać uwagę na to, jaką technologię ładowania dany sprzęt wspiera. Oto najpopularniejsze z nich.

Standardy szybkiego ładowania

W praktyce największym problemem nie jest bezpieczeństwo szybkiego ładowania, lecz w dalszym ciągu problemy ze standaryzacją systemów ładowania. Na szczęście są już inicjatywy, które mogą ten stan rzeczy zmienić. Jednym z nich jest USB Power Delivery.

Power Delivery (USB-PD)

Na początek warto wspomnieć o standardzie USB Power Delivery. Jest on wspierany przez wielu znanych producentów sprzętu mobilnego i często zintegrowany w ich własnych, autorskich rozwiązaniach.

W najnowszym Power Delivery 3.0 można osiągnąć nawet 20 V i 5 A, czyli aż 100 W. Dzięki temu standard może być stosowany do ładowania nawet większych urządzeń, takich, jak monitory komputerowe lub laptopy. Co ważne Power Delivery dopasowuje natężenie do możliwości danego ogniwa, więc nie dostarczy więcej energii, niż akumulator jest w stanie bezpiecznie przyjąć.

Typowo standard Power Delivery wykorzystuje przewód z wtykiem USB typu C i jest w stanie naładować efektywnie zarówno telefon z Androidem, iPhone’a, albo słuchawki bezprzewodowe.

Samsung Adaptive Fast Charging

Nowe flagowe smartfony Samsung poza klasyczną technologią Adaptive Fast Charging mogą poszczycić się wsparciem dla standardu Power Delivery 3.0. Uzyskujemy szybkie ładowanie zarówno ze standardową ładowarką 25 W, jak i opcjonalną 45 W. Ciekawe jest to, że już ze słabszą ładowarką duży akumulator Samsunga Galaxy S20 Ultra, który ma 4500 mAh naładujemy w około 55 minut od zera do pełna. To bardzo dobry wynik.

Qualcomm Quick Charge - Xiaomi, Redmi, Asus, LG i inne z odpowiednim procesorem

Procesory mobilne firmy Qualcomm są bardzo popularne i stosowane w wielu smartfonach. Jedną z ich zalet jest możliwość korzystania z technologii szybkiego ładowania Quick Charge.

Najnowsze wersje Quick Charge 4.0 i 4.0+ mogą dostarczyć 60, a nawet 100 W (20 V x 5 A, w praktyce około 4,6 A). Są też kompatybilne z USB Power Delivery - maksymalnie 27 W (9 V x 3 A). Stosowana jest tutaj funkcja Dual Charge, efektywnie obniżająca temperaturę ogniwa i pośrednio telefonu, w czasie ładowania.

Quick Charge 4.0+ jest dostępny w telefonach z procesorami: Snapdragon 670, 675, 712, 730, 730G, 845,855, 865. Innymi słowy, w tym przypadku nie zwracaj uwagi na producenta telefonu, lecz na procesor w nim użyty.

Warto podkreślić, że obecność procesora Qualcomm nie przekreśla możliwości stosowania innej technologii. Na przykład Xiaomi Mi 10 Pro ma procesor Snapdragon 865 i wspiera standard Power Delivery 3.0.

Huawei SuperCharge

Huawei od dawna słynie z szybkiego ładowania, ale w ostatnim czasie widać kolejny krok naprzód w postaci technologii SuperCharge. W nowych modelach smartfonów, takich jak np. Huawei P40 Pro, dostępne są ładowarki 40 W, wspierające ten standard.

Pełne ładowanie akumulatora 4200 mAh w Huawei P40 Pro za pomocą 40-watowej ładowarki trwa niespełna godzinę. Realnie można nawet osiągnąć czas około 50 minut, ale tylko jeśli wyłączymy funkcję inteligentnego ładowania (czego nie zalecamy). Jeśli jest ona aktywna, to po osiągnięciu około 80% ładowanie zwalnia, by nie przegrzać akumulatora.

OPPO, OnePlus, Vivo, Realme

Wszystkie powyższe marki należą do firmy BBK Electronics, która większości osób jest zupełnie nieznana, a mimo to, pod względem liczby wyprodukowanych egzemplarzy, jest jednym z największych producentów smartfonów na świecie. Od lat znajduje się w ścisłej czołówce.

Nic więc dziwnego, że marki zależne od niej korzystają z tych samych licencji na technologie szybkiego ładowania. Nazywają je inaczej i mogą różnić się lekko, ale korzystają z tych samych podstaw.

Firma OPPO korzysta z technologii szybkiego ładowania Super VOOC 2.0 65 W oraz VOOC Charging 4.0 30 W. OnePlus nazywa je odpowiednio Warp Charge i Dash Charge, Realme ma Dart i SuperDart, a Vivo chwali się technologią Super FlashCharge nawet do 120 W.

Technologie takie jak OnePlus Warp Charge cechują się wyższym amperażem (np. 6A x 5V).

Apple Fast Charge

Z produktami Apple bywa różnie. Przykładowo iPhone 11 Pro Max przy użyciu standardowej ładowarki 18 W ładuje się bardzo wolno - ponad 2 godziny. Natomiast jeśli podłączymy go do ładowarki Power Delivery od MacBooka, która ma kilkadziesiąt watów, to oczywiście ten czas ulegnie skróceniu nawet do około godziny. Wciąż jednak mowa tutaj o niestandardowej formie ładowania - nie osiągniemy tego prosto z pudełka.

Czy starsze telefony też można szybko ładować?

Tak, ale starsze i tańsze smartfony najczęściej wykorzystują starsze standardy ładowania (np. Quick Charge 2.0 lub 3.0) i mają słabsze ładowarki. Dlatego standardowo ładują się wolniej od nowych flagowców. Można temu zaradzić wymieniając ładowarkę na mocniejszą, ale wciąż obsługującą kompatybilną technologię ładowania.

Czy można podłączyć inną ładowarkę do telefonu?

Tak, ale pamiętajcie, że jeśli telefon nie wykryje obsługiwanego standardu szybkiego ładowania, to najprawdopodobniej proces ten będzie wolniejszy. Telefon może np. ładować się w trybie 5 V x 1,5 A, czyli 7,5 W, zamiast kilkunastu watów. Niekiedy zdarza się też, że przy braku kompatybilności ładowanie jest przerywane, co oczywiście też wydłuża czas.

Czy warto kupować zamienniki ładowarek?

Najlepszym pomysłem jest używanie oryginalnych ładowarek danego producenta (i danego modelu smartfona). Jeśli jednak chcecie uzyskać szybsze ładowanie, to można przyjrzeć się zamiennikom ładowarek, ale tylko pod warunkiem, że wspierają one standard szybkiego ładowania stosowany w danym smartfonie. Liczba amperów / watów może być wyższa.

Ponadto dobrym pomysłem jest kupowanie sprawdzonych, solidnie wykonanych zamienników ładowarek, bo tylko one gwarantują bezpieczeństwo.

Szybkie ładowanie bezprzewodowe telefonu - czy to możliwe?

Tak, ale dotyczy to głównie nowych smartfonów z wyższej półki, które wspierają standardy szybkiego ładowania indukcyjnego. Przykłady: Huawei SuperCharge 27 W (Qi), Samsung Fast Wireless Charging 15 W (Qi / PMA), Xiaomi Fast Wireless Charging 30 W (Qi / PMA).

Ładowanie bezprzewodowe (indukcyjne) dostępne jest też w niektórych smartfonach klasy średniej-premium i starszych flagowcach, ale może ono nie być takie szybkie jak w nowych modelach.

Jeśli chodzi o najbardziej popularny standard, to obecnie warto wybierać Qi. Dostępnych jest najwięcej różnorodnych ładowarek i najwięcej modeli telefonów.

Podsumowując…

Samsung Galaxy S20 Ultra (5000 mAh) - od 0 do 100% w ok. 55 minut, ładowarka 25 W

- od 0 do 100% w ok. 55 minut, ładowarka 25 W Xiaomi Mi 10 Pro (4500 mAh) - od 0 do 100% w ok. 50 minut, ładowarka 65 W (realnie 50 W)

- od 0 do 100% w ok. 50 minut, ładowarka 65 W (realnie 50 W) Huawei P40 Pro (4200 mAh) - od 0 do 100% w niecałe 60 minut, ładowarka 40 W

Jak widać topowe smartfony ładują się w czasie poniżej godziny, pomimo zastosowania różnych ładowarek, procesorów i technologii. Można więc przyjąć, że wszystkie nowoczesne standardy spisują się dobrze i są godne polecenia. Czasy, w których telefon ładuje się w 5 lub 10 minut do pełna jeszcze nie nadeszły, ale 50-60 minut to już całkiem akceptowalny wynik. Mieliśmy już jednak do czynienia ze smartfonami, które ładowały się w 35 minut - np. Oppo Find X.

Oczywiście dotyczy to głównie smartfonów z najwyższej półki. Tanie telefony też mają duże akumulatory, ale niestety często wyposażone są w słabsze ładowarki i starsze technologie.

