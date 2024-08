Szukasz ładowarki Qi2? Uważaj przy zakupie, bo możesz się zdziwić

Czym jest technologia Qi2? Odpowiedź na to pytanie jest bardziej skomplikowana niż może się wydawać.

W styczniu 2023 roku Wireless Power Consortium - organizacja zajmująca się technologii bezprzewodowego ładowania Qi - zapowiedziała nową wersję standardu. Qi2 miało bazować na rozwiązaniu MagSafe Apple’a i wykorzystywać magnetyczne mocowanie. Tak też się stało, ale okazuje się, że to tylko część historii.

Qi2 kontra Qi2, czyli ładowarki z magnesami i bez magnesów

Programista Mishaal Rahman dopatrzył się w dokumentacji WPC, że organizacja opracowała tak naprawdę dwa różne standardy określane jako Qi2. Ich pełne nazwy to:

Qi v2.0 MPP (skrótowiec od Magnetic Power Profile);

Qi v2.0 EPP (skrótowiec od Extended Power Profile).

Magnetyczne mocowanie wykorzystuje jedynie - jak sama nazwa wskazuje - standard Qi v2.0 MPP. Problem jednak w tym, że producenci telefonów i akcesoriów nie kwapią się do tego, by w przekazie marketingowym używać długich i trudnych do zapamiętania oznaczeń. Forsowane jest przede wszystkim określenie Qi2, które - jak widać - samo w sobie niewiele mówi.

Qi2 - jak odróżnić magnetyczną ładowarkę od niemagnetycznej?

Na oficjalnej stronie standardu można znaleźć informację, że WPC wymaga od producentów urządzeń Qi2 bez magnetycznych mocowań umieszczenia na opakowaniu takiej adnotacji:

This product is built using the latest Qi2 standard but may not include all available Qi2 features (Ten produkt został zbudowany zgodnie z najnowszym standardem Qi2, ale może nie zawierać wszystkich dostępnych funkcji Qi2).

Organizacja przygotowała także różne oznaczenia graficzne dla magnetycznych i niemagnetycznych urządzeń Qi2.

Logo Qi2 z magnesami i bez

Jeśli więc chcesz kupić telefon lub ładowarkę z magnetycznym złączem, szukaj symbolu Qi2 w okręgu.

W chwili publikacji tego artykułu kompatybilne z magnetycznymi ładowarkami Qi2 są jedynie iPhone’y z serii 13, 14 i 15 oraz HMD Skyline. Z czasem lista obsługiwanych smartfonów z pewnością zostanie jednak wydłużona, więc kupując bezprzewodową ładowarkę warto zwrócić uwagę na oznaczenia.