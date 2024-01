Belkin na targach CES 2024. Nowa linia produktów

Belkin wkracza na targi CES 2024 w spektakularnym stylu. Firma zaprezentowała cztery nowe produkty z zakresu mobilnego zasilania i łączności. Oto wszystko, co wiemy.

Podstawka magnetyczna BoostCharge Pro 3 w 1

Belkin na targach CES 2024 chwali się nowościami. Firma wprowadza nową ładowarkę BoostCharge Pro 3 w 1, wykorzystującą standard Qi2 z mocą 15 W. Urządzenie umożliwia szybkie ładowanie zegarków Apple Watch Series 7 i nowszych, a także optymalne ładowanie bezprzewodowych słuchawek dousznych. Dzięki regulowanemu zawiasowi, użytkownicy mogą łatwo dostosować kąt ustawienia telefonu, co jest szczególnie przydatne podczas oglądania filmów, czytania artykułów lub prowadzenia rozmów wideo.

Produkt jest wykonany w co najmniej 75 proc z materiałów pochodzących z recyklingu odpadów pokonsumenckich (PCR). Cena urządzenia wynosi 149,99 USD, a premiera odbędzie się w marcu 2024 r. na wybranych rynkach na całym świecie.

Magnetyczny powerbank BoostCharge Pro

Kolejnym produktem jest magnetyczny powerbank BoostCharge Pro, który zapewnia do 15 W mocy dla urządzeń z obsługą Qi2. Urządzenie jest idealne na podróże, eliminując konieczność korzystania z kabli. Powerbank posiada zintegrowaną podpórkę do podparcia telefonu podczas przesyłania strumieniowego, czytania lub czatowania. Urządzenie współpracuje z etui magnetycznymi i MagSafe o grubości do 3 mm.

Funkcja ładowania przelotowego umożliwia łatwe ładowanie powerbanku i urządzenia Qi2 przez port USB-C. Powerbank jest dostępny w opcjach 5K, 8K i 10K, dzięki czemu konsumenci mogą wybrać najlepszy powerbank do swoich potrzeb w zakresie ładowania. Wewnętrzna obudowa (bez kabla) tego produktu jest wykonana w co najmniej 72 proc. z materiałów PCR. Ceny wynoszą odpowiednio 59,99 USD, 79,99 USD i 99,99 USD, a premiera odbędzie się w marcu 2024 r. na wybranych rynkach na całym świecie.

4-portowa ładowarka USB-C GaN 200 W BoostCharge Pro

Belkin wprowadza także nową 4-portową ładowarkę sieciową USB-C GaN 200 W BoostCharge Pro. Ładowarka oferuje imponującą moc 200 W do szybkiego ładowania do 4 urządzeń jednocześnie. Urządzenie obsługuje laptopy o dużej mocy i laptopy gamingowe. Ładowarka została zaprojektowana z wykorzystaniem technologii GaN i programowalnego zasilacza (PPS), aby zapewnić wydajną moc wyjściową i inteligentną alokację mocy, umożliwiając bezpieczne i optymalne ładowanie podłączonych urządzeń.

4-portowa ładowarka sieciowa USB-C GaN pomaga zachować porządek w przestrzeni roboczej, umożliwiając jednoczesne ładowanie laptopów, tabletów, telefonów, inteligentnych zegarków i słuchawek – bez konieczności stosowania dodatkowych zasilaczy. Jest to kompaktowe i mocne urządzenie o wymiarach 92 mm × 118,5 mm × 35,5 mm i wadze 650 g. Obudowa (bez kabla) tego produktu jest wykonana w co najmniej 72 proc. z materiałów PCR. Cena urządzenia wynosi 129,99 USD, a premiera odbędzie się w marcu 2024 r. na wybranych rynkach na całym świecie.

Stacja dokująca GaN Core 6 w 1 130 W

Belkin wprowadza również innowacje w kategorii swoich stacji dokujących z wykorzystaniem GaN, aby zapewnić mniejsze, bardziej wydajne i odpowiedzialnie wykonane rozwiązania dla przestrzeni roboczej. Stacja dokująca GaN Core jest o około 50 procent mniejsza1 niż inne rozwiązania typu 6 w 1, a jej specyfikacja pozwala na zaspokojenie wszystkich niezbędnych potrzeb.

Wyposażono ją w port HDMI do obsługi wyświetlaczy o wysokiej rozdzielczości do 4K, 2 porty USB-A dla starszych urządzeń, 2 porty USB-C (1 z zasilaniem 96 W) oraz gigabitowy port Ethernet do bezpiecznego i niezawodnego połączenia z Internetem. Cena urządzenia wynosi 139,99 USD i jest dostępna na oficjalnej stronie Belkin, a wkrótce będzie dostępna w wybranych sklepach na całym świecie

Belkin działa w sposób bardziej odpowiedzialny

Belkin zobowiązał się do tworzenia produktów w sposób bardziej odpowiedzialny. Wszystkie nowo ogłoszone rozwiązania BoostCharge firmy Belkin są wykonane w co najmniej 72 proc z materiałów PCR i sprzedawane w opakowaniach niezawierających tworzyw sztucznych. W ciągu roku od ogłoszenia przez firmę Belkin przejścia na materiały PCR w ponad 200 produktach wprowadzono materiały PCR i zastąpiono 64 tony metryczne pierwotnych tworzyw sztucznych materiałami PCR. Firma Belkin pozostaje zaangażowana w realizację celu 100 proc. neutralności węglowej w swoich biurach i operacjach (zakres 1 i 2 emisji) do 2025 roku, jednocześnie zajmując się emisjami na poziomie produktu (zakres 3).

Źródło: informacja prasowa