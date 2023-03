Ładowarki do samochodów elektrycznych będą pojawiać się w Polsce coraz częściej. Wynika to z prawa, które będzie obowiązywać już od początku 2025 r.

Obowiązkowy montaż stacji ładowania samochodów elektrycznych – tak wynika z prawa, które wejdzie w życie od 1 stycznia 2025 r. Wynika z niego, że przy budynkach o charakterze niemieszkalnym z ponad 20 miejscami parkingowymi, konieczne będzie uruchomienie ładowarki dla elektryków.

Ładowarek do samochodów elektrycznych będzie przybywać

Jak informuje Business Insider, czasu na realizację ustawy jest wbrew pozorom niewiele. Już na początku 2025 r. na właścicieli nieruchomości, które nie są obiektami mieszkalnymi – a jednocześnie posiadają minimum 20 miejsc parkingowych zostanie nałożony obowiązek uruchomienia infrastruktury pozwalającej naładować samochód elektryczny. To swego rodzaju przygotowania do elektromobilnej rewolucji, która ma nastąpić już w 2035 r., kiedy to Unia Europejska zamierza zakazać sprzedaży aut spalinowych.

“Rok 2025 zbliża się wielkimi krokami. Pamiętajmy, że średni czas potrzebny na postawienie szybkiej ładowarki w Polsce wynosi obecnie od 6 do 24 miesięcy, w zależności od dostępnej mocy” – mówi Grigoriy Grigoriev z firmy Power Dot cytowany przez Business Insider. Wynika to przede wszystkim z czasu niezbędnego do otrzymania odpowiednich pozwoleń oraz przyłączenia ładowarki do sieci.

Nowe ładowarki już powstają

Pierwsze kroki, które pozwolą spełnić prawo dotyczące ładowarek do elektryków zostały już podjęte przez wybrane firmy posiadające w Polsce swoje sieci sklepów. Jedną z nich jest grupa Schwarz, do której należy Kaufland i Lidl. Aleksandra Robaszkiewicz z Lidl Polska w rozmowie z Business Insider informuje, że “firma dąży do tego, aby do 2025 r. wszystkie ze sklepów były wyposażone w ładowarki”. Pierwsze z nich można obserwować na parkingach już dzisiaj, a w ciągu kolejnych miesięcy będą powstawać kolejne.

Zgodnie z szacunkami firmy Power Dot, do granicznej daty 2025 r. w Polsce może powstać więcej stacji ładowania elektryków niż istnieje obecnie stacji benzynowych. Wiele firm, które zostaną objęte nowym prawem może decydować się na współpracę z przedsiębiorstwami oferującymi budowę oraz obsługę ładowarek – inne z kolei mogą wybrać drogę samodzielnej inwestycji.