Do czwartoklasistów powoli, ale skutecznie trafiają rządowe laptopy dla uczniów. Ich szczęśliwi posiadacze oraz ich rodzice często zastanawiają się na ile mogą sobie pozwolić. Oto kilka wskazówek.

Wydawanie rządowych laptopów reguluje ustawa. Zgodnie z nią do końca tego roku każdy uczeń klasy czwartej powinien otrzymać swój komputer do nauki. Rodzice dzieci, które już sprzęt otrzmały mogą jednak matwić niektóre zabezpieczenia. Nie wszystkie są szczególnie trwałe i nie zawsze ich obecność odpowiada młodym użytkownikom. Czy można coś z tym zrobić i usunąć niektóre oznaczenia?

Zabezpieczenia laptopów dla 4-klasistów

Laptopy dla uczniów są dostarczane w celach edukacyjnych i powinny służyć dzieciom przez co najmniej 5 lat. W tym czasie nie można ich odsprzedawać, a ustawodawca zadbał o to stosując kilka widocznych zabezpieczeń.

Wewnątrz obudowy komputera jest znak z orłem w koronie i napis “Rzeczpospolita Polska”. Urządzenie zdobią też liczne naklejki, w tym jedna z logiem Unii Europejskiej. Czy są to zabezpieczenia skuteczne czas pokaże, ale ich widoczność już teraz nie zawsze odpowiada użytkownikom.

Usuwanie zabezpieczeń z laptopa dla ucznia: co można, a czego nie

Zasadniczo oznaczeń tych usuwać nie wolno i wynika to z umowy na podstawie której laptop wydawany jest uczniowi. Jej stroną są opiekunowie prawni dziecka i to oni zobowiązani są zadbać o to aby wzory graficzne oraz naklejki pozostawały w stanie nienaruszonym.

O to jednak może być trudno i chociaż rodzic musi okazać laptopa na każde życzenie szkoły do której uczęszcza dziecko, to nie odpowiada za “samoistne i naturalne zużycie się sprzętu”. Opiekuje się zaś komputerem, którego użytkownikiem jest dziecko.

Naturalne zużycie może więc następować w bardzo szybkim tempie i należy brać pod uwagę, że dotyczy to przede wszystkim wszelkich naklejek. Wystarczy zbyt wiele dotknięć spoconą rączką i znikają bezpowrotnie. Ich odbarwienia i odklejanie to efekt normalnego użytkowania.

Większym kłopotem może być grawer. Nie jest on szczególnie głęboki, ale nie zniknie łatwo i nie należy się o to starać. W końcu to godło państwowe i należy mieć do niego pewien szacunek. Jego zasłonięcie w nieinwazyjny sposób jest jednak fizycznie możliwe, a może zwiększyć jego trwałość i ochroni przed trudnymi w usunięciu zabrudzeniami.

Źródło: gov.pl