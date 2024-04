Laptopy Huawei taniej. Rusza znakomita promocja

Cztery modele laptopów Huawei taniej. Ruszyła wiosenna promocja w oficjalnym sklepie internetowym. Słowem: chcąc zdobyć popularny sprzęt taniej, warto się pospieszyć.

Wiosenna okazja w oficjalnym sklepie internetowym Huawei. Tym razem obniżono ceny czterech modeli laptopów. Do wszystkich urządzeń w prezencie dołączany jest trzeci rok gwarancji, a niektóre modele oferuje nawet pakiet Microsoft 365 Family lub etui całkowicie za darmo. Oto szczegóły promocji:

Laptopy Huawei taniej - szczegóły promocji

Huawei MateBook D16 2024 (i5-12450H/16GB/512GB SSD) w cenie 2999 zł, czyli o 200 zł taniej niż najniższa cena z ostatnich 30 dni (3199zł). Do tego sklep Huawei dokłada trzeci rok gwarancji gratis.

Huawei MateBook D16 2024 (i5-12450H/16GB/1TB SSD) do nabycia za 3199 zł, czyli aż o 300 zł taniej niż najniższa cena z ostatnich 30 dni (3499 zł). Oprócz tego trzeci rok gwarancji w prezencie i pakiet Microsoft 365 Family na 12 miesięcy darmo.

Kolejna oferta dotyczy Huawei MateBook D16 2024 (i9-13900H/16GB/1TB SSD) . Ten produkt można kupić w cenie 4999 zł (najniższa cena z ostatnich 30 dni ) . W przypadku tego urządzenia producent również oferuje trzeci rok gwarancji w prezencie oraz pakiet Microsoft 365 Family na 12 miesięcy całkowicie za darmo.

Huawei MateBook 14 2022 (i5-1240P/16GB/512GB SSD) w cenie 3499 zł, taniej o 100 zł niż najniższa cena z ostatnich 30 dni (3599 zł), a do tego trzeci rok gwarancji oraz etui w prezencie.

Warto się pospieszyć

Promocja, jak to promocja, nie trwa w nieskończoność. W tym przypadku oferta obowiązuje do 12 maja 2024 r. lub do wyczerpajnia zapasów i może ulec zmianie.

