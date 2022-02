Lara Croft obchodzi dziś swoje urodziny. Nie pytaj które – to nie takie proste. Lepiej przypomnij sobie wszystkie dobre chwile spędzone przy kolejnych odsłonach spod znaku Tomb Raider.

Lara Croft ma dziś urodziny

Dziś święto zakochanych, ale też urodziny tej, do której niejedni wzdychali i wzdychają nawet dzisiaj. Według oficjalnej biografii boska Lara Croft przyszła na świat właśnie 14 lutego.

Kobiet się o wiek nie pyta, a w przypadku tej odważnej i nieprzeciętnie wysportowanej archeolożki sprawa jest o tyle skomplikowana, że inny rok ujrzymy w dawnej i obecnie obowiązującej biografii. Według tej pierwszej Lara Croft urodziła się 14 lutego 1968 roku, ale bohaterka nowej trylogii gier i kinowego filmu sprzed czterech lat w rubryce „rok urodzenia” ma wpisany 1992.

Lara Croft niejedną ma twarz

Lara Croft pozostaje jedną z najpopularniejszych i najbardziej lubianych bohaterek gier, niezależnie od tego, o którym jej wcieleniu mówimy. Jest uwielbiana przez graczy, ale i jej filmowe przygody cieszą się sporym zainteresowaniem – zarówno te starsze, gdy wcielała się w nią Angelina Jolie, jak i nowsza, gdzie ucieleśnia ją Alicia Vikander (wkrótce pojawi się kontynuacja).



Angelina Jolie (po lewej) i Alicia Vikander (po prawej) w roli Lary Croft.

Pierwszą Larą Croft – o czym warto pamiętać – była jednak Rhona Mitra. To ona była twarzą i ciałem poszukiwaczki wrażeń przy okazji promocji pierwszych gier – z końcówki minionego tysiąclecia. Później jej rolę przejęła Neil McAndrew, a następnie Lara Weller, Lucy Clarkson i Ellen Roche. Po drodze były jeszcze Jill de Jong i Karima Adebibe, a po filmach z Angeliną Jolie – przy okazji gry Tomb Raider: Underworld – w rolę archeolożki wcieliła się Alison Carroll. Zobacz je wszystkie w naszej galerii aktorek i modelek w roli Lary Croft.

Kilkanaście gier z Larą Croft w roli głównej

Zostawmy już jednak modelki i aktorki, a wróćmy do samej bohaterki. Brązowooka szatynka, której los ściśle powiązany jest z zaginięciem obojga rodziców, po raz pierwszy pojawiła się w grze Tomb Raider, stworzonej przez studio Core Design, a wydanej w 1996 roku przez Eidos Interactive. Kolejne cztery części pojawiały się na rynku co rok, ale słaba sprzedaż Tomb Raider: Chronicles z 2000 roku wysłała archeolożkę na urlop.



Tak wyglądała Lara Croft w Tomb Raider III…

Powróciła po trzech latach – w The Angel of Darkness, a po kolejnych trzech latach doczekaliśmy się świetnej Legendy (to zarazem pierwsza odsłona przygotowana przez studio Crystal Dynamics, tworzące gry spod tego znaku po dziś). Następne dwa lata przyniosły kolejne dwie części (Anniversary i Underworld), a w 2013, 2015 i 2018 roku pojawiły się trzy części nowej trylogii (z nową, odmłodzoną Larą Croft): Tomb Raider, Rise of the Tomb Raider i Shadow of the Tomb Raider.



…A to już Lara Croft z Rise of the Tomb Raider.

W tak zwanym międzyczasie pojawiły się również gry z serii Tomb Raider na konsole przenośne, a ponadto Lara Croft wystąpiła w platformowych i skupionych na kooperacji spin-offach: Lara Croft and the Guardian of Light oraz Lara Croft and the Temple of Osiris. Podsumowując – jej dorobek prezentuje się następująco:

1996 – Tomb Raider

1997 – Tomb Raider II

1998 – Tomb Raider III

1999 – Tomb Raider: The Last Revelation

2000 – Tomb Raider: Chronicles

2001 – Tomb Raider: Curse of the Sword (na GameBoy Color)

2002 – Tomb Raider: The Prophecy (na GameBoy Advance)

2003 – Tomb Raider: The Angel of Darkness

2006 – Tomb Raider: Legenda

2007 – Tomb Raider: Anniversary

2008 – Tomb Raider: Underworld

2010 – Lara Croft and the Guardian of Light

2013 – Tomb Raider

2014 – Lara Croft and the Temple of Osiris

2015 – Rise of the Tomb Raider, a także Lara Croft Relic Run i Lara Croft GO

2018 – Shadow of the Tomb Raider

Którą z nich wspominasz najcieplej?

