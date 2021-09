Nie Angelina Jolie ani nie Alicia Vikander. Wiemy już, kto wystąpi w roli Lary Croft w nowym serialu Netflix osadzonym w świecie Tomb Raider.

Tomb Raider od Netflix coraz bliżej

Po Castlevanii, Resident Evil czy Dragon’s Dogma (a także przygotowywanych Final Fantasy, Splinter Cell czy Dragon Age) Netflix bierze się za kolejną markę bliską sercom graczy. To Tomb Raider – opowieść o nieustraszonej (a przy tym bardzo atrakcyjnej) archeolożce.

Kim jest Hayley Atwell – nowa Lara Croft?

Dowiedzieliśmy się, że tym razem rola ta zostanie powierzona Hayley Atwell – brytyjskiej aktorce, najbardziej znanej jako Peggy Carter z kinowego uniwersum Marvela.

Aktorka użyczy Larze Croft swojego głosu. Tomb Raider od Netflix będzie bowiem serialem animowanym, podobnie zresztą jak inne produkcje bazujące na grach wideo w katalogu tego serwisu VOD. Showrunnerką i scenarzystką jest z kolei Tasha Huo, pracująca również nad The Witcher: Blood Origin – wiedźmińskim serialem, osadzonym 1200 lat przed pojawieniem się na świecie Geralta z Rivii.

Wracając do serialu Tomb Raider, na razie nie wiemy zbyt wiele na jego temat. Potwierdzono póki co tyle, że będzie to fabularna kontynuacja „nowej trylogii”, a więc historii przedstawionej w grach Tomb Raider, Rise of the Tomb Raider i Shadow of the Tomb Raider, które ukazały się w latach 2013-2018. Premiera netfliksowej produkcji odbędzie się zaś najpewniej w przyszłym roku.

Jeszcze więcej Tomb Raidera do oglądania

Filmowy cykl Tomb Raider zamyka nieobdarzona żadnym podtytułem produkcja z 2018 roku, w której główną rolę odgrywa Alicia Vikander. Wkrótce zobaczymy ją w roli Lary Croft ponownie, bo trwają już prace nad kontynuacją.

Źródło: What’s on Netflix, Deadline