Afera ze słowami “jesteś tylko Rosjaninem”. Gracze Dota 2 pozwani na miliony

Organizacja e-sportowa z Kanady pozywa swoich graczy na wielką sumę. Chodzi o naruszenie kontraktu, utratę sponsora i obraźliwe słowa. Wszystkie oczy fanów Dota 2 są dziś skierowane na Gaimin Gladiators.

Świat e-sportu ponownie zatrząsł się od głośnego sporu. Gaimin Gladiators to znana kanadyjska organizacja, której drużyna rywalizowała na najwyższym poziomie w Dota 2. To jedna z najpopularniejszych gier strategicznych na świecie. Właśnie e-sportowcy z Kanady znaleźli się teraz w centrum uwagi.

Drużyna rozpada się, a efektem jest milionowy pozew

Według doniesień dziennikarza Richarda Lewisa, Gaimin Gladiators pozwało czterech swoich byłych zawodników - Quinna "Quinna” Callahana, Marcusa "Ace’a” Christensena, Erika "tOfu” Engela oraz Alimzhana "watsona” Islambekova. Żąda astronomicznej sumy - 7,5 mln dol. kanadyjskich odszkodowania. To prawie 20 mln zł.

Spór pomiędzy organizacją a graczami wybuchł po tym, jak w sierpniu 2025 roku zespół zrezygnował z udziału w The International 2025, najważniejszym turnieju w świecie Dota 2. Decyzja o wycofaniu się z zawodów wywołała falę spekulacji, ponieważ żadna ze stron nie podała wówczas oficjalnej przyczyny rozstania. Zawodnicy rzekomo chcieli rozwiązać swoje kontrakty i startować w zawodach na własną rękę. Tak twierdzi prezes Gaimin Gladiators, Nick Cuccovillo. Jeden z zawodników (Quinn) utrzymywał natomiast, że zawodnicy mogli dalej grać pod szyldem organizacji.

Obraźliwe słowa możliwym powodem rozłamu w Gaimin Gladiators

Jak wynika z informacji przekazanych przez organizację, konflikt nasilił się po komentarzu Quinna Callahana, który miał doprowadzić do utraty kluczowego sponsora. W trakcie jednej z publicznych rozgrywek zawodnik miał powiedzieć:

“I guess you’re just Russian. It’s not your fault you’re born in a trash country.”. (“Chyba po prostu jesteś Rosjaninem. To nie twoja wina, że urodziłeś się w śmieciowym kraju.”).

Według nieoficjalnych doniesień chodziło o sponsora Winline, który miał się wycofać z umowy po tej sytuacji. Gaimin Gladiators utrzymuje też, że zawodnicy przez ostatnie półtora roku nie wywiązywali się z obowiązków promocyjnych i sponsorskich, a tuż przed rozpoczęciem przygotowań do mistrzostw odwołali zaplanowany bootcamp, co przyniosło organizacji znaczące straty finansowe.

Od czasu publikacji tych informacji ani Gaimin Gladiators, ani żaden z pozwanych zawodników nie wydali oficjalnych oświadczeń, ani nie skomentowali sprawy w mediach społecznościowych.