Layers of Fear 2 już teraz, Blair Witch w przyszłym tygodniu. Obydwa te wciąż stosunkowo świeże tytuły można zgarnąć bez wydawania choćby złotówki.

Layers of Fear 2 i Costume Quest 2 za darmo na Epic Games Store

W zeszłym tygodniu można było pobierać Amnesia: A Machine for Pigs. Już wtedy było jasne, że to dopiero pierwsza propozycja dla sympatyków gier z szeroko pojętego gatunku horrorów. Zgodnie z zapowiedziami, aktualnie posiadacze kont na Epic Games Store mogą przypisywać do nich Layers of Fear 2. To nowsza produkcja, swoją premierę miała w zeszłym roku i zebrała całkiem dobre noty (średnia na metacritic sięga 70%). Warto nadmienić, że przygotowało ją rodzime Bloober Team.

Promocja na Layers of Fear 2 trwa do 29 października do godziny 16:00 naszego czasu. Dokładnie te same ramy czasowe obowiązują przy drugiej aktualnie darmowej grze w tym sklepie. To Costume Quest 2. Również tutaj tematyka jest upiorna, ale całość podano w formie, która jest odpowiednia również dla młodszych.

Blair Witch za darmo? Też da się zrobić

Mylą się sądzący, iż na tym koniec. Zarządzający Epic Games Store odkryli karty na kolejny tydzień i okazuje się, że pozostaną w podobnych klimatach.

W przyszłym tygodniu udostępnione zostaną Blair Witch od Bloober Team oraz Ghostbusters: The Video Game Remastered od Saber Interactive. Obydwa tytuły zadebiutowały w zeszłym roku. Epic Games Store ponownie zaprzeczy zatem stwierdzeniom, że za darmo oferowane są jedynie starsze tytuły.

