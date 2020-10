Sklep Epic Games Store ujawnił kolejną porcję darmowych gier. Wypada mówić o tytułach, które mogą przyśpieszyć bicie serca. I to dosłownie.

Amnesia: A Machine for Pigs za darmo na Epic Games Store

Posiadający konto w sklepie Epic Games Store mogą pobierać aktualnie grę Amnesia: A Machine for Pigs. To pierwszoosobowy horror przygotowany przez The Chinese Room. Wprawdzie jego premiera odbyła się w 2013 roku, ale jeśli ktoś nie miał z nim do czynienia to nadal warto te zaległości nadrobić.

Amnesia: A Machine for Pigs to dobra gra. Średnia ocen z recenzji przekroczyła 70%, a chodzi o dość specyficzny gatunek. Punktuje przede wszystkim fabułą, ciekawymi lokacjami i klimatem, na który wpływa także świetna warstwa audio.

W przyszłym tygodniu bez zmiany nastrojów

Amnesia: A Machine for Pigs dostępna jest w promocji do 22 października do godziny 17:00 naszego czasu. Już wiadomo, że w następnym tygodniu w jej miejsce wejdzie Layers of Fear 2. To produkcja z tego samego gatunku, aczkolwiek zdecydowanie nowsza, bo z premierą mieliśmy do czynienia w 2019 roku.

Warto doprecyzować, że obecnie poza Amnesia: A Machine for Pigs można pobierać przygotowaną przez niezależne studio noio strategię Kingdom New Lands. Obok Layers of Fear 2 oferowane ma być natomiast Costume Quest 2, turowe i zarazem kolorowe RPG.

