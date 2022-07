Łazik Perseverance przesłał z Marsa zdjęcie trzech kropek, które samodzielnie wyrył w skale. W alfabecie Morse’a mogą one oznaczać S i być początkiem wołania o pomoc. Skąd pewność, że są tylko sygnaturą marsjańskiego geologa?

Łazik Perseverance zwiedza Marsa w poszukiwaniu ciekawych skał, których próbki w przyszłości wyekspediuje na Ziemię. Chociaż trwają już intensywne poszukiwania najlepszej lokalizacji do przekazania cennego towaru, to kolekcjonerstwo postawiło przed nim wyzwanie artystyczne. Dlaczego marsjański twórca graffiti wybrał technikę laserową i co chce przekazać odbiorcom?

W jakim celu łazik Perseverance tworzy graffiti na Marsie?

Skały, które w przyszłości trafią do ziemskich laboratoriów będą badane pod kątem paleomagnetyzmu. Geologowie mają nadzieję odczytać z nich efekty indukcji magnetycznej wywoływanej przez pole Marsa. Obecnie jest ono bardzo słabe, ale w przeszłości mogło być inaczej.

Aby to zbadać, dla każdej próbki pobranej przez Perseverance, naukowcy muszą znać jej orientację obrotową. W przypadku skał o charakterystycznej powierzchni nie jest to problemem. W zupełności wystarczy dokumentacja fotograficzna, którą łazik wykonuje podczas pobierania próbek. Obecnie do kolekcji Perseverance będą trafiać skały o bardzo drobnych ziarnach, których cechy wizualne dopuszczają pomyłkę. Naukowcy wpadli więc na pomysł zrobienia z łazika marsjańskiego graficiarza i wymyślili mu wzór podpisu.

Dlaczego pierwsze marsjańskie graffiti zostało wykonane laserem?

Ziemskie graffiti najczęściej wykonywane jest farbą w sprayu i podpisywane markerem. Takich akcesoriów Perseverance ze sobą nie zabrał, ale jego instrument SuperCam ma na wyposażeniu całkiem fajny laser.

Może on służyć do wycinania próbek,ale także geologii z dystansu. Wystarczy, że skała znajdzie się w polu widzenia SuperCam, a łazik może stopić laserem jej drobne kawałki i czujnikiem podczerwieni pobrać informacje wskazujące na jej skład.

Tę funkcjonalność postanowiono wykorzystać do oznaczania próbek skał. Procedura została opracowana w Los Alamos National Laboratory i miała na celu stworzenie takiego wzoru wgłębień, który będzie jednoznacznie określał orientację obrotową próbki umieszczonej w probówce. Teoretycznie może być to dowolny asymetryczny symbol, ale trzy punkty o nierównej odległości w układzie litery L okazały się najbardziej efektywne. Nie mają też nic wspólnego z alfabetem Morse'a, ani wołaniem o pomoc.

SuperCam zwykle wykonuje skanowanie liniowe (pojedynczy wiersz) lub wzory siatki. Aby wyprodukować kształt „L”, wzięliśmy wzór siatki 2x2 i usunęliśmy jeden punkt z sekwencji, więc laser wykonał tylko trzy wgłębienia.

Jak prezentuje się marsjańskie graffiti autorstwa łazika Perseverance?

Próba na Marsie potwierdza, że opracowana sygnatura jest udana. Zakładane przez inżynierów 125 strzałów laserowych wystarczyło, żeby Perseverance stworzył poniższe dzieło:

Tag, którym łazik oznaczył skałę są tylko testem oznakowania i pozostaną na Marsie. Przeciwnicy międzyplanetarnego zasięgu graffiti nie powinni jednak rozpaczać. Podziwiać je można właściwie tylko na zdjęciu, które autor sam wykonał.

Perseverance pobierając próbkę, wycina bloczek skalny o średnicy 12 mm i jego laserowa grafika jest jeszcze mniejsza. Odległość w pionie pomiędzy wgłębieniami laserowymi wynosi 2.5 mm, a w poziomie 1,0 mm (0,1” x 0,04”). Tyle wystarczy, żeby naukowcy otwierając próbki w ziemskim laboratorium, mogli bezbłednie określać ich orientacje.

Źródło: NASA