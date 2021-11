Łazika Mars Perseverance nie trzeba chyba nikomu przedstawiać. To jedna z najbardziej zaawansowanych technologicznie maszyn, jaka kiedykolwiek powstała. Jest jednak rzecz, która zdziwi niejednego. Chodzi o procesor, w który wyposażony jest ten łazik.

Perseverance wylądował na powierzchni Marsa 18 lutego 2021 roku, około godziny 21:55, a pierwsze zdjęcia z czerwonej planety dotarły na Ziemię zaledwie kilka minut później. Zapewne stoją za tym bardzo nowoczesne i zaawansowane rozwiązania technologiczne. Nic bardziej mylnego.

Procesor łazika Perseverance

Łazik Perseverance jest wyposażony w jednordzeniowy procesor PowerPC 750 o taktowaniu 233 MHz, który posiada zaledwie 6 milionów tranzystorów. Dla porównania, zaprojektowany przez firmę Apple układ M1 Max ma aż 57 miliardów takich półprzewodników. Nie przypadkiem przywołano porównanie do układu marki Apple, bowiem procesor PowerPC 750 był sercem komputera iMac G3, który zadebiutował w 1998 roku.



Komputer iMac G3: https://pl.wikipedia.org/wiki/IMac_G3#/media/Plik:IMac_Bondi_Blue.jpg

Co więcej, ten sam procesor posiadał łazik Curiosity, więc nie była to przypadkowa decyzja. W artykule opublikowanym na łamach serwisu New Scientist przeczytać można, że nowoczesne procesory mogłyby w przypadku marsjańskiego łazika narobić więcej szkód niż przynieść korzyści. Atmosfera Marsa zapewnia zdecydowanie mniejszą ochronę przed szkodliwym promieniowaniem niż gazowa powłoka Ziemi, a takie promieniowanie mogłoby bardzo szybko zniszczyć podzespoły stosowane w nowoczesnych procesorach.



Układ PowerPC 750. Źródło: https://en.wikipedia.org/wiki/PowerPC_7xx#/media/File:XPC750.jpg

Warto też dodać, że komputer z procesorem PowerPC 750, który zamontowany został na pokładzie Perseverance nosi nazwę RAD750. Jest on tak skonstruowany, by mógł funkcjonować w bardzo trudnych warunkach. Może pochłonąć olbrzymią dawkę promieniowania i działać w temperaturze od -55 do 125 stopni Celsjusza. Jego cena wynosi 200 tysięcy dolarów.

Specyfikacja techniczna łazika Perseverance

Poza wspomnianym układem PowerPC 750 o taktowaniu 233 MHz, łazik wyposażony został w 2 GB pamięci flash oraz 256 MB pamięci RAM. Brzmi jak komputer z poprzedniej epoki, prawda?

Trudno wyobrazić sobie co można byłoby osiągnąć gdyby w tego typu pojazdach kosmicznych możliwe byłoby wykorzystanie najnowocześniejszych procesorów.