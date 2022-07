LEGO Atari 2600

Jedna z najważniejszych marek w historii elektronicznej rozrywki – Atari – świętuje w tym roku swoje 50-lecie. To właśnie z tej okazji przygotowany został zestaw, pozwalający złożyć z klocków LEGO replikę jej najpopularniejszej konsoli, czyli modelu 2600.

Atari 2600 z klocków LEGO – nostalgiczny zestaw dla geeka

Konsola Atari 2600 – początkowo jako Atari VCS – ujrzała światło dzienne w 1977 roku, choć do Polski dotarła dopiero kilka lat później. Przy 25-30 milionach sprzedanych egzemplarzy była prawdziwym hitem i nie brakuje osób, które z nostalgią wspominają chwile spędzone przy takich tytułach jak Space Invaders, Pitfall!, Missile Command, Pole Position, Frogger, Warlords, Pac-Man, Asteroids, Raiders of the Lost Ark czy Defender II.

Teraz ta kultowa konsola powraca w klockowym wydaniu. Przedstawiający ją zestaw LEGO zawiera 2532 elementy, z których ułożymy replikę konsoli (w wersji z czterema przełącznikami), joystick (który ma wyjątkowo dobrze imitować oryginał) oraz kilka ciekawostek, takich jak kartridże z grami Asteroids, Adventure i Centipede czy ukryta pod pokrywą „scenka w pokoju gracza”.

Premiera w sierpniu. A cena?

Zestaw LEGO Icons (10306) Atari 2600 będzie dostępny w polskich sklepach od 1 sierpnia bieżącego roku. Cena wyniesie 1149,99 zł. Skusisz się? A może wspomnisz o nim w liście do świętego Mikołaja?

Źródło: LEGO, Engadget