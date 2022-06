Za nami LEGO Con 2022. Podczas tego wydarzenia poznaliśmy najnowsze zestawy, które już wkrótce trafią do sprzedaży. Będzie co wpisać na listę życzeń.

Zestawy LEGO dla dorosłych i dla dzieci towarzyszą nam już od 90 lat. Już wkrótce ich katalog zostanie wzbogacony o kilka wyśmienitych propozycji. Poznaliśmy je podczas LEGO Con 2022.

Filmowe zestawy LEGO – Doktor Strange i Avatar

Jedną z największych – i to dosłownie – ciekawostek zaprezentowanych na LEGO Con 2022 był złożony z 2708 elementów zestaw Sanctum Sanctorum, a więc przedstawiający ikoniczną lokalizację z uniwersum Marvela. To budynek z trzema piętrami wypełnionymi atrakcjami oraz dziewięcioma minifigurkami do kompletu.

Pełna nazwa: LEGO Marvel 76218 Sanctum Sanctorum

Liczba elementów: 2708

Premiera: 1 sierpnia

Cena: 1199,99 zł

Pozostańmy wśród „filmowych” zestawów, bo jest jeszcze jedna interesująca nowość. To Toruk Makto i Drzewo Dusz ze świata Avatara. To wypasiona paczka, w której znajduje się ponad 1200 elementów. Zawiera między innymi tytułowe Drzewo Dusz ( o wysokości 22 centymetrów) i toruka (o szerokości 39 centymetrów).

Pełna nazwa: LEGO Avatar 75574 Toruk Makto i Drzewo Dusz

Liczba elementów: 1212

Premiera: 1 października

Cena: 729,99 zł

Nowości dla fanów Star Wars – AT-TE i Justifier

Niezmiennie olbrzymim zainteresowaniem cieszą się zestawy dla miłośników Gwiezdnych wojen. Nie mogło więc zabraknąć nowości z tego uniwersum. Świetne wrażenie robi na przykład pełna detali nowa wersja robota kroczącego AT-TE z Zemsty Sithów i Rebeliantów. W pudełku znajduje się przeszło 1000 elementów, z których utworzymy to cacko.

Pełna nazwa: LEGO Star Wars 75337 AT-TE Walker

Liczba elementów: 1082

Premiera: 1 sierpnia

Cena: 669,99 zł

Z ponad tysiąca klocków utworzymy także model Justifiera, czyli statku Cada Bane’a. Oprócz bogatej w szczegóły maszyny łowcy nagród na zestaw składają się również cztery minifigurki i droid Todo 360. Całość bez wątpienia będzie wyśmienitym uzupełnieniem niejednej gwiezdnowojennej kolekcji.

Pełna nazwa: LEGO Star Wars 75323 Justifier

Liczba elementów: 1022

Premiera: 1 sierpnia

Cena: 799,99 zł

Klocki lubią klocki – dwa nowe zestawy LEGO Minecraft

W sierpniu na rynku zadebiutują także dwa nowe zestawy LEGO zainspirowane światem Minecrafta. Pierwszy z nich przedstawia Opuszczoną wioskę, a w skład wchodzą cztery obiekty: dom myśliwego zombie, pole dyniowe farmera, opuszczony dom oraz warsztat osadnika zombie.

Pełna nazwa: LEGO Minecraft 21190 Opuszczona wioska

Liczba elementów: 422

Premiera: 1 sierpnia

Cena: 239,99 zł

Drugi minecraftowy zestaw to Loch szkieletów składający się z 364 elementów. Przedstawia on – zgodnie z nazwą – loch, który wypełniony jest pnączami, glinami, pochodniami, ...no i samymi szkieletami. Ot, ciekawostka.

Pełna nazwa: LEGO Minecraft 21189 Loch szkieletów

Liczba elementów: 364

Premiera: 1 sierpnia

Cena: 139,99 zł

Klasyka powraca – LEGO Icons mogą się podobać

Niemałe powody do radości mają wreszcie wszyscy ci, którzy ciepło wspominają klasyczne zestawy LEGO. Już latem powrócą one w nowych wersjach. To między innymi Galaktyczny odkrywca, który zachował konstrukcję i kolorystykę oryginału (z 1979 roku), ale został też mocno podrasowany. Po złożeniu (z 1254 elementów) ma 52 cm długości i 32 cm szerokości.

Pełna nazwa: LEGO Icons 10479 Galaktyczny odkrywca

Liczba elementów: 1254

Premiera: 1 sierpnia

Cena: 479,99 zł

A na koniec zostawiliśmy prawdziwą perłę. No bo jak inaczej nazwać unowocześnioną wersję Zamku rycerzy herbu Lew? To epicki zestaw z ponad 4500 elementami w środku – pełen detali i niespodzianek. Sam budynek po złożeniu ma wymiary 44 x 28 x 33 cm, a do tego w pudełku znajdziemy jeszcze 22 minifigurki.

Pełna nazwa LEGO Icons 10305 Zamek rycerzy herbu Lew

Liczba elementów: 4514

Premiera: 8 sierpnia

Cena: 1899,99 zł

I jak ci się podobają te nowe zestawy? Czy któryś z nich trafi na twoją listę życzeń?

Źródło: LEGO, informacja własna