Kto nie zna kultowych klocków firmy LEGO? Konstrukcje wykonywane za ich pomocą widział na oczy chyba już każdy. LEGO jest stałą częścią naszej kultury już od ponad 70 lat. Teraz legendarna firma chce zmian, opowiedział o nich dla money.pl Tim Brooks.

Dziewięćdziesiąt świeczek

Znane i lubiane klocki pojawiają się w sprzedaży już od ponad siedemdziesięciu lat, jednak sama firma LEGO obchodzi w sierpniu tego roku dziewięćdzisięciolecie swojego istnienia. Nim jej sztandarowym produktem stały się kolorowe bloczki z plastiku, duńskie przedsiębiorstwo skupiało się na produkcji zabawek z drewna.

Z okazji wielkiego jubileuszu firma rozpoczęła wielką kampanię marketingową, która w zmierzeniach ma być celebracją wielkiej mocy zabawy i kreatywności. Pisaliśmy już o tym, że LEGO oprzez współpracę z Epic Game store penetruje nawet wirtualną rzeczywistość. Ponadto w te wakacje duński koncern chce zapewnić fanom na całym świecie dziewięć tygodni zabawy, angażując w to media społecznościowe, sklepy oraz parki LEGOLAND oraz wiele inych miejsc, w których świętowanie będzie organizowane przez Fundację LEGO i LEGO House. Jeśli wszystko będzie wyglądało jak w tych szumnych zapowiedziach to wygląda na to, że czeka nas naprawdę ciekawe lato.

Zmiany strategii LEGO

Dziewięćdziesiąt lat to kupa czasu, zwłaszcza dla rodzinnej firmy w której wciąż gros władzy pozostaje w rękach potomków założyciela, czyli Ole Kirka Christiansena. LEGO szuka nowych rozwiązań aby być bardziej przystępne, ekologiczne i odpowiadające na potrzeby swoich użytkowników. Temat ekologii był właśnie jednym z kluczowych zagadnień w wywiadzie jaki dla portalu money.pl udzielił Tim Brooks, wiceprezes duńskiego giganta ds. odpowiedzialności środowiskowej.

Podsumujemy sobie kilka istotnych zagadnień jakie padły w kontekście plastikowych klocków, które muszą być przyjaźniejsze dla natury. Nie jest to z resztą temat nowy, bo już w 2020 roku publikowaliśmy materiał o zmianach, które LEGO opracowuje aby być bardziej pro-eko. Testowane wówczas papierowe woreczki na poszczególne zestawy klocków doczekały się już swojej finalnej wersji i od tego roku staną się standardem, który wykorzystywany będzie we wszystkich produktach firmy.

Odejście od plastiku?

W tym temacie pan Brooks podkreśla, że plastik to wbrew pozorom bardzo dobry materiał na zabawki które, tak jak klocki LEGO, mają być ze swojej natury długowieczne. Elementy produkowane w latach 50-tych XX wieku są kompatybilne i mogą być bez problemu łączone z produkowanymi obenie klockami. Dlatego kluczową kwestią jest aby części były trwałe i nie ulegały szybkiemu zmęczeniu materiału. Twardy plastik ABS sprawdza się w tym bardzo dobrze i dlatego trudno jest znaleść dla niego zadowalającą konkurencję.

Oczywiście firma stara się zastąpić ten materiał jak tylko może i w tym celu korzysta z biopolietylenu, który jest pozyskiwany z trzciny cukrowej, jednak tą metodą mogą powstawać jedynie miękkie części zestawów. Wszelkiej maści wiosła, krzewy, skrzydła, drobne elementy architektoniczne są produkowane właśnie z tego biodegradowalnego materiału, jednak problem pojawia się kiedy potrzebujemy solidnych i trwałych klocków z których nasze dziecko będzie chciało wybudować wieżę wyższą od siebie samego. W takiej sytuacji potrzebny jest materiał, który nie jest łatwo wypaczyć, odporny na zgniatanie i który zapewni odpowiednie połączenie się klocków ze sobą. Obecnie tylko ABS ma właściwości odpowiadające powyższym potrzebom.

Dopóki firma nie znajdzie odpowiedniego dla swych potrzeb surowca podąża jednak okrężną drogą do ekologii. W fazie testów znajdują się klocki produkowane z przetworzonych butelek PET. Sam materiał z plastikowych opakowań nie jest idealny, ale trwają prace nad przetworzeniem go w taki sposób, aby użytkownicy klocków nie odczuli różnicy pomiędzy częściami sprzedawanymi dawniej, a wytworzonymi ze zrecyklingowanych butelek.

Jak podaje Tim z litrowej butelki po napoju można wyprodukować nawet 10 klasycznych klocków o wymiarach 2x4. Najważniejszym jednak pytaniem pozostaje czy kiedy nadepniemy na taki klocek w nocy bosą stopą, to będzie bolało mniej, bardziej czy mniej więcej tak samo.

Źródła: wiedza własna, money.pl, lego.com