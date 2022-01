Firma Lenovo przywiozła ze sobą na targi CES 2022 całą górę sprzętu i dokładne przyjrzenie się jej zajęło nam trochę czasu. Wreszcie jednak nadszedł moment na podsumowanie nowości tego cenionego producenta.

Lenovo ThinkPad w nowym stylu i bardziej „eko”

Najjaśniejszymi gwiazdami prezentacji Lenovo na targach CES 2022 bez wątpienia były nowe laptopy ThinkPad Z13 i Z16. Przykuwają wzrok odświeżoną stylistyką, w tym nietypową kolorystyką, na czele z brązem i „arktyczną szarością”. Producent zwraca też uwagę na ekologiczność zastosowanych rozwiązań – na wykorzystane do produkcji aluminium z recyklingu czy też wegańską skórę. Do recyklingu (w stu procentach) nadaje się również opakowanie. Pomimo tego wszystkiego laptopy nadal spełniają wymogi militarnej normy MIL-Spec 810H.



Lenovo ThinkPad Z13

Styl to jedno, ale nowe laptopy mogą także pochwalić się wysoką wydajnością. Odpowiadają za nią procesory AMD Ryzen PRO serii 6000 i karty graficzne Radeon – aż do TX 6500M. Odmienione ThinkPady mają również wypełniające niemal całą dostępną przestrzeń wyświetlacze o proporcjach 16:10. W najbardziej zaawansowanym modelu jest to panel OLED o rozdzielczości 4K, obsługujący HDR Dolby Vision, a więc idealny do oglądania filmów. Dopełnieniem całości jest natomiast powiększony panel dotykowy.



Lenovo ThinkPad Z16

W rodzinie pojawią się też nowe laptopy Lenovo ThinkPad X1 Carbon 10. generacji, X1 Yoga 7. generacji i X1 Nano 2. generacji. To sprzęt wyższej klasy i w standardzie otrzymujemy tu: procesory Intel Core 12. generacji, pamięć DDR5, wyświetlacze OLED (aż do 4K), moduł Wi-Fi 6E i LTE / 5G, kamerkę Full HD i zaawansowany system mikrofonów oraz pakiet zabezpieczeń, na czele z ThinkShield Firmware Resillency 2.0.



Lenovo ThinkPad X1 – rodzina

A dla graczy – gamingowe laptopy Lenovo Legion na rok 2022

Odświeżenia designu doczekały się również gamingowe laptopy z rodziny Lenovo Legion. Mowa o 15- i 16-calowych modelach Legion 5, Legion 5i, Legion 5 Pro oraz Legion 5i Pro. W zależności od wybranej konfiguracji mogą być wyposażone nawet w grafikę Nvidia GeForce RTX 3070 Ti oraz procesory pokroju Intel Core i9 12. generacji czy też AMD Ryzen 7 z serii 6000. Do tego dochodzą nawet 32 GB pamięci RAM typu DDR5 o taktowaniu 4800 MHz, a także do 1 TB na SSD.



Lenovo Legion 5i

W przypadku modeli bez „Pro” w nazwie można liczyć na 15-calowe wyświetlacze IPS o rozdzielczości 2560 x 1440 pikseli, jasności 300 nitów i odświeżaniu 165 Hz. Jeszcze lepiej wygląda to w laptopach z rodziny Pro, gdzie ekrany mają 16 cali i proporcje 16:10, co przekłada się na rozdzielczość 2560 x 1600 pikseli. Są też jaśniejsze (500 nitów) i oferują częstotliwość odświeżania sięgającą 240 Hz. Klawiatura z podświetleniem RGB to przysłowiowa wisienka na torcie.



Lenovo Legion 5 Pro

Lenovo Yoga w nowej odsłonie. A nawet kilku nowych odsłonach

Yoga to kolejna rodzina, którą odświeża w tym roku Lenovo. Na rynku zadebiutują cztery serie kierowane do mobilnych profesjonalistów, kreatywnych twórców oraz wszystkich, którzy doceniają zalety urządzeń 2w1 z dotykowym ekranem. Flagowym modelem jest Yoga 9i z 14-calowym ekranem OLED 4K i wyraźnie powiększonym touchpadem. Wydajne podzespoły zapewnią komfortowe warunki do pracy i zabawy, a Thunderbolt 4 i Wi-Fi 6E – szybką łączność.



Lenovo Yoga 9i

Na tegoroczną ofertę złożą się również: Yoga 7i (z 16-calowym ekranem IPS), Yoga 7 (z 14-calowym ekranem IPS) oraz Yoga 6 (z 13,3-calowym ekranem IPS). Wszystkie zostaną wyposażone w nowe procesory Intel Core lub AMD Ryzen serii 5000, pojemne akumulatory i system Windows 11.



Lenovo Yoga 6

Lenovo chce mieć laptopy dla wszystkich. I inne niż wszyscy

Niemałą ciekawostką okazał się także laptop Lenovo ThinkBook Plus 3. generacji. Tym, co wyróżnia go na tle innych modeli, jest dodatkowy, 8-calowy ekran dotykowy umieszczony obok klawiatury. Otwiera nowe możliwości z obszaru pracy kreatywnej i wielozadaniowości. Ten główny wyświetlacz również zasługuje na wzmiankę, a to za sprawą ultraszerokich proporcji, mianowicie 21:10. Laptop ma też na pokładzie procesor Intel Core 12. generacji, do 32 GB RAM oraz kartę Wi-Fi 6E.



Lenovo ThinkBook Plus 3. generacji

Co jeszcze zaprezentował producent? Ano na przykład bardzo dobrze wyposażony, a przy tym wyjątkowo smukły (niespełna 13 mm) laptop Lenovo ThinkBook 13x 2. generacji. Na targach pojawiły się również ThinkBooki 14 i 16 4. generacji z wyświetlaczami o proporcjach 16:10 i (opcjonalnymi) funkcjami inteligentnymi opartymi na zintegrowanych czujnikach.

