Laptop, czy tablet? Co wybrać? Takie pytanie często zadajemy sobie, kiedy nie mamy sprecyzowanych wymagań, a potrzebujemy przede wszystkim mobilnego urządzenia. Dla osób z taką rozterkę Microsoft ma świetne rozwiązanie - Surface Go 3, czyli urządzenie 2 w 1.

Microsoft Surface Go 3 to urządzenie 2 w 1. W teorii jest jednocześnie tabletem i laptopem. Jak wygląda rzeczywistość?

Dedykowana klawiatura Type Cover jest sprzedawana osobno, a to właśnie dzięki niej użyteczność nowego Surface'a jest dużo większa.

Wyposażony w ekran o przekątnej 10,5" tableto-laptop ma rozdzielczość 1920 x 1280 px.

Decydując się na jego zakup musisz mieć konkretnie sprecyzowane wymagania. To nie jest sprzęt "do wszystkiego" i nie może stanowić jedynego komputera w domu.

3,5/5

Tablety to dla mnie dość dziwna grupa urządzeń. Ni to smartfon, którego wciśniemy wszędzie i możemy komfortowo spędzić z nim cały dzień, ni laptop, który umożliwia odpalenie serialu na Netflixie na większym ekranie, czy też wygodną pracę - bez uczucia, że “wszystko jest za małe”.

Microsoft postanowił jednak stworzyć coś, co w teorii jest jednocześnie tabletem i laptopem. Kolejna generacja tego urządzenia - Surface Go 3 z tabletami dzieli rozmiar i generalnie formę jako taką. Na laptopowy charakter wskazuje obecność Windows 11 na pokładzie.

Jak takie połączenie sprawdza się w praktyce i dlaczego chciałbym mieć Surface Go 3, choć nigdy go nie kupię? Zapraszam do testu i mojej opinii po krótkim romansie z wynalazkiem 2 w 1 Microsoftu.

Opakowanie, a w nim… prawie nic

Sam kartonik Microsoft Surface jest… zwykły. Nie ma w nim nic, co może przyciągać wzrok. To prosta, biała bryła z nadrukowanym z przodu rozłożonym tabletem. Ot, nic szczególnego, na co warto zwrócić uwagę.

Strasznie szkoda, że całego zestawu nie można kupić jako jednego produktu - na wszystkie akcesoria jest przecież miejsce w opakowaniu Surface

Najistotniejszy jest w zasadzie opis wariantu Surface Go 3, który znalazł się na spodzie opakowania. Jest to skrót specyfikacji urządzenia - w naszym przypadku 8 GB RAM i 128 GB pamięci SSD z procesorem Intel Pentium Gold 6500Y.

Jest też wersja z Intel Core i3-10100Y 10. generacji i 64 GB przestrzeni na dysku eMMC.

Poza tym - na zewnątrz nic ciekawego. Wewnątrz jest dużo lepiej, choć bardzo minimalistycznie. W tym dość wysokim (jak na gabaryty Surface Go 3) opakowaniu znalazło się wyłącznie samo urządzenie, ładowarka (niestety urządzenia nie można ładować przez USB-C) i kilka standardowych papierków.

Tak, to tyle. Wszystko, co wewnątrz jest na widoku zaraz po otwarciu pudełka. Jeśli mam się do czegoś doczepić, to do dużej ładowarki - gdyby nie ona, opakowanie mogłoby być naprawdę cienkie, a zamiast tego otrzymujemy obecnie karton, którego większość przestrzeni jest pusta.

Kartonik Surface Go 3 kojarzy mi się trochę z… chipsami - wielkie opakowanie, a wewnątrz wykorzystane może z 50% jego objętości.

Specyfikacja techniczna Microsoft Surface Go 3

Przekątna ekranu 10,5" Rozdzielczość 1920 x 1280 px (220 PPI) Pamięć RAM 4 GB lub 8 GB (LPDDR3) Procesor Intel Pentium Gold 6500Y lub Intel Core i3019199Y 10. generacji Oprogramowanie Windows 11 Czujniki czujnik światła otoczenia

akcelerometr

żyroskop

magnetometr Przestrzeń dyskowa eMMC: 64 GB

SSD: 128 GB Grafika Intel UHD Graphics 615 Złącza 1x USB-C

mini-jack 3,5 mm

1x Surface Connect

port klawiatury Type Cover

czytnik kart microSDXC Kamery przednia 5 MP (1080p i autofokus)

tylna 8 MP (1080p i autofokus) Komunikacja Wi-Fi 6 (IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax)

Bluetooth 5.0 Czas pracy na baterii 11 godzin (deklaracja producenta) Obsługa pióra tak, Microsoft Pen Protocol (MPP) Dodatkowe informacje wyświetlacz: Gorilla Glass 3

przyciski fizyczne: regulacja głośności i zasilanie

obudowa: stop magnezu i aluminium Waga 544 g Wymiary 245 x 175 x 8,3 mm

Dodatkowe akcesoria

Konfiguracja, która do mnie trafiła kosztuje w sklepie Microsoftu (w dniu pisania tekstu) 2.749 zł. W tej cenie otrzymujemy urządzenie, które w teorii jest 2 w 1, tabletem i laptopem jednocześnie.

W praktyce jednak, aby Surface Go 3 był “laptopem” potrzebujemy dokupić klawiaturę Type Cover, której najtańsza wersja (czarna) kosztuje 459 zł, natomiast za inny kolor zapłacimy już 609 zł. W sumie doszliśmy już do wydatku rzędu 3.208 zł i na dobrą sprawę można w tym miejscu się zatrzymać i korzystać z Sufrace Go 3 jak z tabletu, ale też jak z laptopa.

Klawiatura jest bardzo przyjemna w dotyku, przyciski są ciche i mają przyjemny klik - i stabilnie trzyma się tabletu, kiedy jest przyczepiona

Dedykowaną myszkę (dla przeciwników touchpadów) kupimy już za 179 zł (lub 409 zł za wersję bardziej “pro”).

Oprócz tego - Microsoft oferuje Pióro Surface, które można wykorzystać do tworzenia prostych grafik lub pisma odręcznego. Nie wiem, jak spisuje się myszka, ale pióro dotarło do mnie w zestawie i miałem okazję trochę się z nim pobawić. Jest całkiem w porządku, ale nie nazwałbym go niezbędnym. Ciekawy dodatek dla kogoś z nadmiarem gotówki (bo kosztuje 500 zł) lub fanów rysowania na ekranie.

Długopis, jak długopis. Dobrze sprawdza się do pisma odręcznego i jakiś-tam bazgrołów w Paincie

Microsoft Surface Go 3 bez dedykowanej klawiatury z touchpadem jest tylko tabletem. Dopiero dodatkowy zakup może zwiększyć jego użyteczność.

Pozostałe rzeczy, które kupimy w sklepie Microsoftu i będą przeznaczone do Surface Go 3 to różnego rodzaju adaptery, przejsciówki, myszki i słuchawki. Wybór jest całkiem duży, ale w zupełności wystarczy dokupić klawiaturę Type Cover.

Jakość wykonania i wygląd

Microsoft pod względem jakości wykonania Surface Go 3 stanął na wysokości zadania. Nie ma tutaj miejsca na plastiki, które rysują się od samego patrzenia na nie. Nic tutaj nie skrzypi, nie odstaje i jest doskonale spasowane jako całość.

Obudowę wykonano ze stopu aluminium i magnezu - i to jest klucz do świetnego wyglądu i jakości.

Podpóra z tyłu jest naprawdę solidna. Nie sprawia wrażenia, jakby miała za chwilę urwać się lub pęknąć

Na froncie urządzenia jest 10,5-calowy ekran (rozdzielczość 1920 x 1280 px) i ramki, których co prawda nie da się nie zauważyć - ale według mnie są akceptowalnej grubości. Nic by się nie stało, gdyby było odrobinę mniejsze - ale nie ma tragedii, naprawdę.

Oprócz tego, pozostając z przodu Surface Go 3 - znalazła się kamerka 1080p ze “studyjnymi” mikrofonami, kamerka i system rozpoznawania twarzy (Windows Hello).

Z tyłu natomiast nie dzieje się zbyt dużo. Jest tutaj specjalna podstawka, którą można rozłożyć (a pod nią port na kartę microSDXC), aby oprzeć tablet i kamerka do robienia zdjęć.

Jeśli zdecydujecie się na zakup rysika za kilka stów - możecie w ten sposób mocować go do tabletu

Po bokach oczywiście zestaw wszystkich (dwóch) portów - pierwszy to gniazdo 3,5 mm mini-jack, a drugi stanowi USB-C. W sumie jest też port do ładowania, więc jest ich łącznie 3.

Portów - nie ukrywajmy, jest mało. No i minus za brak możliwości ładowania za pomocą USB-C

Surface Go 3 nie może pochwalić się dużą ilością dostępnych portów. Tablet ich nie potrzebuje, ale czy to samo można powiedzieć o laptopie?

Na górze urządzenia umieszczono dwa przyciski - do włączania/wyłączania oraz regulacja głośności. Nie można ich ze sobą pomylić i działają wyjątkowo sprawnie - z pewnym klikiem, choć dość głośnym.

No to odpalmy tę maszynę - pierwsze wrażenia

Pierwsze uruchomienie Surface Go 3 przebiegło wyjątkowo sprawnie. Windows 11 co prawda potrzebował kilku chwil na dodatkowe aktualizacje, ale szybkość działania zaskoczyła mnie pozytywnie od samego początku.

Bez podłączonej klawiatury, urządzenie radzi sobie doskonale z dostosowaniem systemu do obsługi ekranowej. Wirtualna klawiatura otwiera się błyskawicznie, kiedy tylko jest potrzebna, a wskazywanie ikon i miejsc do otwarcia palcem jest wyjątkowo precyzyjne.

Przyciski są - ale tylko te dwa. Do regulacji głośności i zasilania. Pracują dość przyjemnie. Z ciężkim i wyczuwalnym klikiem

Ani razu nie zdarzyło mi się, aby ekran zarejestrował kliknięcie w innym miejscu, niż to, które wskazałem palcem.

W pierwszych chwilach zastanawiałem się nawet czy dołączana klawiatura jest mi naprawdę potrzebna. W sumie to i bez niej korzystanie z Surface jest wyjątkowo wygodne. Niestety, jak okazało się później - tak, klawiatura jest niezbędna.

Generalnie rzecz biorąc jestem pozytywnie zaskoczony, jak płynnie Windows 11 radzi sobie na Surface Go 3.

Reakcja na odpinanie i przypinanie klawiatury Type Cover jest bardziej niż zadowalająca. Obawiałem się, że może to działać dość nieprzyjemnie - na szczęście obawy były niepotrzebnie. Urządzenie nie łapie “lagów”, kiedy trzeba wyświetlić klawiaturę ekranową lub z niej zrezygnować, kiedy jej fizyczna wersja nie jest podłączona do tabletu.

W kwestii klawiatury warto przyznać małego plusika touchpadowi w Cover Type - radzi sobie naprawdę dobrze. Myślę, że wiele tanich laptopów ma gorszy gładzik od zewnętrznej klawiatury Microsoftu.

Według mnie - Microsoft chyba próbuje naśladować Apple. Aluminiowa obudowa, umieszczenie logotypu... jakoś tak kojarzy mi się to z urządzeniami z Cupertino. Wam też?

Ekran jest naprawdę fajny

Przyznaję, że rozdzielczość 1920 x 1280 px nie jest wielkim osiągnięciem. Mimo wszystko, w połączeniu z przekątną 10,5” spisuje się wyjątkowo dobrze. W sytuacji, kiedy Surface Go 3 używamy jako laptopa i wyświetlacz znajduje się nieco dalej od oczu - patrzenie w ekran to czysta przyjemność. Wyraźne obrazy i żywe kolory - jest naprawdę dobrze.

Dla zdecydowanej większości użytkowników ekran w Surface Go 3 ma wystarczająco wysoką rozdzielczość.

Jeśli zdecydujemy się odłączyć lub odwrócić klawiaturę i korzystać ze sprzętu jak z tabletu - marudni użytkownicy mogą stwierdzić, że “przydałaby się wyższa rozdzielczość”. Ale to tylko ci marudni. Każdy inny normalny użytkownik absolunie nie powinien mieć powodów do narzekań jeśli chodzi o jakość wyświetlacza.

A co z baterią?

Maksymalnie 6 godzin na pełnym naładowaniu z podłączoną klawiaturą (z włączonym podświetleniem) - to wynik, który mi udało się osiągnać i szczerze wątpię, aby Surface Go 3 wytrzymał dłużej (chyba, że będziesz na nim wyświetlać tylko pulpit).

Podświetlana klawiatura Type Cover może i pożera trochę baterii, ale nie potrafię się oprzeć i wyłączyć te delikatne diody. Wyglądają super!

Osobiście uważam, że nie jest to wybitny wynik. Dla osób, które zamierzają zabrać ze sobą tablet na uczelnię lub w długą podróż (bez dostępu do ładowarki) może to być niewystarczająco dużo.

Do czego nada się Surface Go 3?

To pytanie zadawałem sobie już w pierwszych minutach od rozpakowania tego urządzenia 2 w 1. Generalnie wierzę w słowa “jeśli coś jest do wszystkiego, to jest do niczego” i myślałem, że w tym przypadku również mają one zastosowanie.

Na szczęście okazało się, że nie jest tak źle. Microsoft Surface Go 3 sprawdza się perfekcyjnie do oglądania serialów i filmów. Wiem, że najlepiej do tych rzeczy sprawdza się telewizor, ale… ten tablet jest idealnym kompromisem pomiędzy telefonem, a pełnowymiarowym laptopem.

Klawiatura Type Cover jest podświetlana, uwielbiam to!

Można go wziąć ze sobą praktycznie wszędzie i zająć wolny czas Netflixem na nie za dużym i nie za małym ekranie.

Jeśli zastanawialiście się kiedykolwiek nad zakupem tabletu, aby oglądać na nim seriale - to nie myślcie więcej. Będziecie żałować, że nie kupiliście go wcześniej.

Z dołączoną klawiaturą Surface Go 3 nada się również do pracy. Należy mieć jednak na uwadze pewne ograniczenia, które wynikają głównie z wielkości ekranu i mocy urządzenia.

Do pisania - jest to świetne rozwiązanie. Dowodem niech będzie fakt, że cały ten tekst napisałem właśnie na nowym Surface z Type Cover.

Niewygodne może okazać się jednak korzystanie z wielu okien w trakcie pracy. O ile 10,5-calowy ekran jest w porządku do wyświetlania jednego okna, tak każde kolejne sprawia, że najzwyczajniej w świecie brakuje przestrzeni.

Przy pracy pozostając - za sprawą naprawdę dobrej kamerki przedniej i mikrofonów można komfortowo uczestniczyć w wideokonferencjach na Teams.

Surface Go 3 z klawiaturą z całą pewnością mogę polecić studentom. Do zapisywania notatek z wykładów ten zestaw sprawdza się doskonale.

Ostatnie miejsce, gdzie Microsoft Surface świetnie się odnajduje to… kuchnia. I sam nie wpadłbym na to, gdyby nie moja partnerka.

Składana z tyłu podpórka jest stworzona do tego, aby umieścić tablet na blacie w kuchni i wygodnie czytać/oglądać przepis na dużym ekranie.

Panowie, jeśli Wasze partnerki dużo gotują - sprawdcie im ten tablet. Docenią wygodę z podglądania przepisu na większym ekranie.

…a do czego się nie sprawdzi?

Mimo, że Surface Go 3 to w teorii tablet i laptop w jednym, to nie wykorzystamy go do wszystkiego, do czego na codzień służy nam laptop.

Ramki może i mobłyby być mniejsze, ale nie ma z nimi tragedii. To raczej akceptowalna grubość

Codzienna praca, która wymaga więcej przestrzeni na ekranie - może przez pierwsze dni będzie ok, ale później zacznie się irytacja, że “na tym nic nie można zrobić”. Szkoda nerwów.

Obróbka zaawansowanej grafiki? Absolutnie. Może i do prostych działań w podstawowych programach graficznych nie będzie z Surface Go 3 najmniejszego problemu, ale jeśli tylko do gry wchodzi Photoshop i edycja wielkich grafik - tutaj już Microsoft wywiesza białą flagę.

Podobnie zresztą będzie w przypadku obróbki filmów. Do montażu i renderowania kilkuminutowych nagrań z wakacji, które pokażesz tylko rodzinie i znajomym - spoko, jak najbardziej. Jeśli jednak edycja wideo to Twój sposób na zarobek, to zdecydowanie lepiej zainteresować się zwykłym laptopem lub komputerem stacjonarnym.

Jeśli Surface Go 3 to też laptop, to może można na nim pograć w gry? Tak, można - ale takie, które są przeznaczone głównie na tablety. Ten maluch nie poradzi sobie bardzo wymagającymi tytułami. Do prostych gierek dla zabicia czasu sprawdzi się dobrze - ale nic poza tym.

To dla kogo jest Surface Go 3? Czy warto go kupić?

Z pewnością grupa docelowa jest bardzo specyficzna i każdy nabywca Surface Go 3 musi doskonale wiedzieć, czego potrzebuje od tego typu urządzenia.

Osoby, które nie do końca są świadome swoich potrzeb i po prostu potrzebują “jakiegoś laptopa” nie będą zadowolone z tego wyboru.

Ten 10,5-calowy Surface na wiele pozwala, wiele rzeczy ułatwia i jest naprawdę dobrym sprzętem, ale tylko dla sprecyzowanych czynności.

Microsoft Surface Go 3 powinien być traktowany jako dodatkowy komputer. Taki, który można wykorzystać do podstawowych zastosowań, a te wymagające zadania zostawić większemu sprzętowi.

Najbardziej uogólniając - głównymi nabywcami tego tabletu będa raczej studenci, którzy wezmą go na zajęcia do sporządzania notatek, a wieczorem obejrzą kilka odcinków serialu do snu. Można na nim również przygotować prezentację, czy krótką pracę pisemną. Do wszystkiego, co ponad to - potrzebne będzie większe urządzenie.

Czy sam chciałbym mieć Surface Go 3? Tylko trochę. Do codziennych zadań, które wykonuję w zupełności wystarcza mi komputer, laptop i telefon. Nie odczuję braku dodatkowego tabletu 2 w 1, choć nie ukrywam - do tej pory kilka razy wolałem sięgnąć właśnie po niego.

Wszystko, co musisz wiedzieć o Microsoft Surface Go 3 w skrócie Jak sprawdza się Windows 11 w tym urządzeniu? Dobrze. Działa płynnie i nie ma powodów do narzekań pod względem szbykości działania. Można na nim pracować? Można, ale tylko pod warunkiem, że nie potrzebujesz potężnej wydajności i wiele przestrzeni na ekranie. A co z grami? Czy to dobry sprzęt do gier? Absolutnie nie. Można na nim uruchomić gry, ale nie będą to zbyt wymagające tytuły. Nada się do wideokonferencji? Jak najbardziej. Wbudowana przednia kamera i mikrofony są bardzo dobrej jakości. Twoi rozmówcy będą na pewno zadowoleni. Czy Surface Go 3 to dobry wybór do oglądania seriali? Bardzo dobry. Czytelny i jasny wyświetlacz, poprawne głośniki - do wieczornego maratonu Netflixa przed snem - jak znalazł. Będzie trzeba go często ładować? Najlepiej przygotować się, że Surface Go 3 wytrzyma na jednym ładowaniu do 6 godzin. Wynik powyżej tej wartości jest trudny do osiągnięcia. Czy to dobry tablet/laptop na studia? Jak najbardziej. Na zajęcia stacjonarne sprawdzi się świetnie do sporządzania notatek, natomiast w przypadku zajęć zdalnych - poradzi sobie z obsługą komunikatora, a i prezentację w PowerPoincie zrobisz. Czy klawiatura Type Cover jest niezbędna? Moim zdaniem - tak. Bez niej to najzwyklejszy tablet (z tą różnicą, że z Windows 11 na pokładzie). Za dodatkowe kilkaset złotych jego użyteczność się poprawia.

Opinia o Microsoft Surface Go 3 64GB + klawiatura Type Cover [64 GB] Plusy poręczna i lekka forma,

jakość wykonania,

rozdzielczość i jakość ekranu,

jakość przedniej kamerki i mikrofonów, Minusy czas pracy na baterii,

bez klawiatury to zwykły tablet,

wysoka cena urządzenia (i zestawu z klawiaturą),

bardzo ograniczone zastosowanie,

brak możliwości ładowania przez USB-C