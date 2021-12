Ostatnimi czasy trudno o coś szczególnie wyjątkowego na rynku ultrabooków, jednak LG gram 2w1 zdecydowanie na takie miano wyjątkowości zasługuje. Jest szybki, lekki i poręczny, a przy tym niesamowicie funkcjonalny i wytrzymały – czego chcieć więcej? Jest nawet rysik w zestawie :)

Seria LG gram od lat już słynie z robienia jednych z najlżejszych laptopów na rynku. Sami mieliśmy okazję testować niedawno dwa klasyczne laptopy LG gram (14” i 17”) w ramach wielkiego testu ultrabooków z certyfikatem Intel Evo i nie da się ukryć, że zrobiły na nas ogromne wrażenie pod wieloma względami. Dziś postanowiliśmy przyjrzeć się bliżej modelowi konwertowanemu do formy tabletu, czyli LG gram 2w1.

Najlżejszy model 2w1 z ekranem 14”

W przypadku laptopów konwertowanych zawsze problemem jest ich masa – konstrukcja, która pozwala zmienić laptopa w tablet wymaga dodatkowych wzmocnień oraz usztywnień ekranu, co skutecznie podnosi wagę i podważa sens używania małego laptopa. Tymczasem LG gram zachwyca zachowaniem nadal ekstremalnie niskiej wagi 1,25 kg przy 14-calowym wyświetlaczu z opcją takiej właśnie transformacji do trybu tabletu!

I niech Was ta niska waga nie zmyli – to jednocześnie jeden z najbardziej solidnych modeli, jakie można znaleźć – potwierdza to militarny certyfikat MIL-STD-810G. A co to dokładnie oznacza? Tak na nasz język tłumacząc, mamy odporność na zmiany ciśnienia, bardzo wysokie oraz niskie temperatury, a nawet pył. Laptop jest też odporny na wstrząsy (ostatecznie nie posiada żadnego podzespołu z ruchomymi częściami, jak np. dyski HDD), a obudowa zniesie również typowe uderzenia (czyli duża szansa, że przetrwa upadek ze stołu na płytki). Co ciekawe, certyfikat zapewnia też o ochronie przed zbiorem wierszy Piotra Kępińskiego o tytule „Słona mgła”, choć tu nie mamy pewności, czy dobrze interpretujemy oznaczenia certyfikatu…

Niesamowicie kolorowy ekran dotykowy z profesjonalnym rysikiem w zestawie

Kolejnym kompromisem, którego LG udało się uniknąć, jest ekran. Otrzymujemy tu panel IPS o świetnym (jak na tę technologię) kontraście i praktycznie 100% pokryciem filmowej przestrzeni kolorów DCI-P3. Oznacza to, że na takim urządzeniu możemy śmiało podjąć się pracy z grafiką lub zdjęciami, a w wolnej chwili cieszyć oczy pięknym obrazem w filmach czy też serialach. Zwłaszcza że mimo niepozornych rozmiarów, LG gram 2w1 potrafi bardzo dynamicznie zagrać wbudowanymi głośnikami z certyfikatem DTX:X Ultra!

Poza obróbką zdjęć, czy też montażem wideo (w którym całkiem dobrze spisuje się najnowszy procesor Intel® Core™ i5 11. generacji), możemy też własnoręcznie tworzyć grafikę przy pomocy dołączonego rysika – i to nie byle jakiego, bo to znany i ceniony Wacom AES 2.0. Do dyspozycji mamy zatem 4096 poziomów nacisku, baterię, która wytrzyma do 18 miesięcy (tak, do półtora roku!) i możliwość rysowania bez przerywania pod różnymi kątami (czyli bardziej naturalny chwyt) – to prawdziwie profesjonalne narzędzie!

Sam panel jest błyszczący, ale o bardzo dużej sile podświetlenia, co oznacza, że pięknie prezentuje się w pomieszczeniach, a jednocześnie nadal jest czytelnie na zewnątrz przy naturalnym świetle.

Wygoda i komfort podczas pracy to drugie imię LG gram 2w1

Poza niesamowitą elastycznością zastosowań, należy pochwalić LG gram 2w1 za nadal bardzo komfortowe warunki do klasycznej pracy „przy biurku”. Proporcje ekranu 16:10 zapewniają sporą przestrzeń roboczą, nawet mimo relatywnie niedużej matrycy. Podobnie zachwyca kompaktowa klawiatura, której używa się przyjemniej niż u wielu znacznie większych odpowiedników.

LG zadbało o to, aby klawisze były większe, podobnie jak ich skok (co zmniejsza obciążenie dłoni). Zwiększono również szerokość gładzika, dzięki czemu sterowanie kursorem bez myszki jest bardzo wygodne (a zawsze można się wspomóc dotykiem).

Nie bez znaczenia jest też ilość dostępnych portów oraz ich szybkość. Najważniejszy będzie tu oczywiście port Thunderbolt 4, którym to jednocześnie naładujemy laptopa (z mocą do 100 W), ale też skorzystamy z podłączonego replikatora portów z przykładowo podpiętymi dwoma monitorami 4K/60 Hz, przewodem sieciowym i kompletem peryferiów – prawda, że to wymarzone stanowisko pracy?

Wyciągamy LG gram 2w1 z torebki/torby, podłączamy jeden przewód Thunderbolt do replikatora portów i nagle mamy pełnoprawny PC. W sumie może warto by ten model nazwać LG gram 3w1?

Jak na porządnego laptopa o potencjale biznesowym przystało, mamy tu również biometryczne zabezpieczenia. Przycisk zasilania jednocześnie jest czytnikiem linii papilarnych z buforem odczytu, czyli gdy uruchamiamy laptopa, to ten od razu będzie gotowy do zalogowania się odczytanym odciskiem.

LG Gram 2w1 to wierny towarzysz na całe lata

Całość można podsumować tak, że taki laptop to idealny kompan na każdą okazję. Sprawdzi się praktycznie wszędzie. Począwszy od klasycznego używania go w domu/pracy w typowo biurowy sposób, z podłączonymi dodatkowymi monitorami, poprzez bardziej laptopowe zastosowanie np. do pracy/zabawy w pociągu albo w ogrodzie, a skończywszy na bardzo dynamicznym robieniu notatek w biegu w trybie tabletu.

Tak szeroki wachlarz zastosowań oraz nadzwyczajna wytrzymałość potrafią uzasadnić nawet nieco wyższą niż w zwykłych laptopach cenę. Jest to jednak wybór, który można traktować jako inwestycję w swój czas i komfort życia!

Artykuł powstał we współpracy z LG.